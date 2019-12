Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Co je »evropská paměť«

Co je »evropská paměť« aneb Jak nám EU vykládá naše dějiny? Již v průběhu září někteří občané naší země zachytili hlasování Evropského parlamentu o rezoluci s názvem »Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy«, a tak jsem natočila video, v němž jsem v krátkosti shrnula, proč jsem jako jediná z České republiky pro daný text nezvedla ruku (dostupné na mém Facebooku). Téma zvedlo zájem různých vlasteneckých spolků a občanů a postupně i celostátních médií.

O co jde ale ve skutečnosti? V první řadě musím říci, že se jedná o typický dokument poplatný heslu »Historii píší vítězové dle obrazu svého«. V tomto ohledu je třeba vnímat i přijatý text, který je nanejvýš politický. Přinést ho kterýkoli student historie nebo politologie jako seminární práci, tak jej každý poctivý učitel historie nebo nestranný politolog vyhodí.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně EP a místopředsedkyně ÚV KSČM

Čímž se dostáváme k tomu prvnímu, co dokumentu chybí. Tím je zasazení do souvislostí a přesné vymezení pojmů. Paní a páni europoslanci prostě většinou rozhodli, že válku začal mimo nacistické Německo také tehdejší Sovětský svaz. A jako alibi pro své tvrzení uvádí tzv. pakt Molotov-Ribbentrop, který je výchozí. Jako by před ním neexistovaly dvoustranné smlouvy Hitlera. Třeba s Polskem, Dánskem, Estonskem, Litvou či dokonce Velkou Británií a Francií. Ale rozumím tomu, že toto se nehodilo do krámu autorům…

Srovnávat agresora s osvoboditelem zatím bylo výsadou pomýlených webových serverů, resp. jejich komentátorů. Nyní tento text ovšem tuto zvrácenou logiku přijímá a já se obávám, kam až toto může zajít. Aby se za pár let neučilo o tom, že osvobozovat »chtěl« vlastně Adolf Hitler. Ostatně on sám to tak tvrdil také.

Ačkoli europarlamentem přijatý text bychom mohli rozebírat ze všech stran, dovolím si ještě dvě připomínky. EU nám (ČR) totiž prostřednictvím něj sděluje, že máme být rádi, že jsme opět součástí velké rodiny a nad naší bezpečností bdí NATO. Trošku mi to připomíná Fukuyamovo dílo o konci dějin, kterého jsme podle většiny v EP zřejmě měli nyní dosáhnout.

Čeští europoslanci, kteří pro tento šílený paskvil hlasovali, by se měli stydět. Třeba i proto, že nikdo z nich se ani neobtěžoval připomenout mnichovskou zradu, kdy Británie s Francií naservírovali Československo Hitlerovi na zlatém podnose. Zvláště ti, kteří se navenek nestydí označovat jako vlastenci.

