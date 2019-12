Ilustrační FOTO - Haló noviny

Budu bojovat za minimální důstojnou mzdu!

Už během kampaně před volbami do Evropského parlamentu KSČM přišla ve svém programu s programovým bodem nazvaným »Minimální důstojná mzda«, což bylo do té doby v českém prostoru celkem neobvyklé, ale jsem ráda, že jsme toto téma vnesli do prostoru k diskusi.

Minulý týden představila skupina expertů výpočet tzv. minimální důstojné mzdy pro Českou republiku. Minimální mzda je určena zákonem a je jedním z nástrojů, jak mohou politici bojovat proti nízkým mzdám. Důstojná mzda je něco úplně jiného. Zatímco v prvním případě nám daná částka říká, kolik má pracující za svou práci dostat nejméně peněz, tedy, že není člověku zaměstnanému na plný úvazek možné zaplatit méně než od ledna těch 14 600 Kč, tak důstojná mzda vyčísluje částku, za níž se dá žít, ne přežívat.

Základní standardy

Minimální důstojná mzda má totiž pokrývat náklady na důstojný život. Samozřejmě, představa o tom, co to znamená, se může u každého z nás lišit. Přesto je možné stanovit základní standardy, které zajistí, že se pracující člověk vyhne nebezpečí pádu do dluhové pasti, nebo že nebude žít v materiální nejistotě. Oba pojmy se tu a tam v české debatě objeví, ale podle mého názoru příliš málo. Zejména ta materiální nejistota je důležitá. Týká se totiž velkého počtu lidí, kteří normálně chodí do práce, starají se o svou rodinu, a přesto mají na konci měsíce nepříjemný pocit, když se podívají, kolik jim na účtu zbývá peněz. Jsou to přesně ti lidé, které může zadlužit větší jednorázový výdaj, nebo dlouhodobá nemoc. Na vině jsou samozřejmě dlouhodobé nízké mzdy, a proto jsem také vždy podporovala snahu odborů o konec levné práce.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně GUE/NGL

Minimální důstojná mzda je vyjádřením toho, kolik by měl na plný úvazek zaměstnaný člověk brát, aby se nemusel strachovat, že nevyjde s penězi do dalšího měsíce, zaplatil jídlo, nájem, mohl si dopřát sportovní nebo kulturní vyžití, nezanedbával hygienické potřeby a případně si ještě něco málo ušetřil. To je totiž něco, o čem se má smysl bavit. Když se diskutuje o minimální mzdě, vůbec z toho člověk neví, jak kvalitní je život s minimální mzdou. Samozřejmě, že díky její výši a díky tomu, že víme, jak se zdražuje bydlení, jídlo, energie atd. je jasné, že minimální mzda je opravdu to nejnižší, co může být. Ostatně nejeden »hrdina« z řad politiků si svou zkoušku žít za minimální mzdu vždy velmi rychle rozmyslel…

Konec bídy s nouzí

Jenže já nechci, aby lidé třeli bídu s nouzí. Chci, aby za svoji práci žili důstojný život. Jak by tedy podle expertů měla důstojná mzda vypadat? V modelu, který představili, a který je dostupný na webu dustojnamzda.cz, jde o částku 31 463 Kč (v Praze 36 850 Kč) čistého. Ano, to je základ, za který by se dalo celkem dobře žít. Horší je však skutečnost, že více než polovina pracujících ji v České republice nepobírá!

Vůbec to není utopie, kterou by si někdo vymyslel u klávesnice počítače. Jde o seriózní výpočet, který v sobě zahrnuje průměrné náklady na položky, o kterých jsem psala výše. Politicky to znamená rozhodnutí, zda budeme, jak to ve vládě předvádí ČSSD, jen drobně přidávat tu a tam (a navíc ještě zmatečně a nespravedlivě, jak se to stalo u rodičovského příspěvku), nebo zda si vytkneme za cíl zemi, ve které mzda zkrátka slouží k důstojnému životu.

Ano, už slyším ty hlasy zaměstnavatelů, že přeci už nynější minimální mzda je moc vysoká a že bychom chtěli vlastně její trojnásobek. Tak si, milí představitelé průmyslu, zkuste za těch 14 600 Kč hrubého (!) žít jako ti zaměstnanci, o nichž říkáte, že dostávají moc. Uvidíme, jakou budete mít životní úroveň, kolik energie budete mít v práci, kolik času vám bude zbývat na rodinu a kolik ušetříte peněz, abyste mohli dopřát dětem tábor nebo je vzít do ZOO.

Ne, samozřejmě, že jsou to výmluvy a strašení, které slýcháme vždy. Minimální důstojnou mzdu potřebujeme jako základ, abychom věděli, kam se mají naše mzdy ubírat, jak moc musíme přidávat a jak moc je potřeba přerozdělovat bohatství ve společnosti.

Vyděláme si na to

Není to tak, že by naši pracující toho bohatství moc nevytvořili – vytváří ho každý den, ve výrobě i ve službách. Jen jaksi nekonči na jejich účtech, ale na účtech vlastníků velkých firem. A k tomu ještě často v zahraničí… Proto se na evropské úrovni zasazuji o likvidaci daňových rájů, aby firmy danily tam, kde podnikají, ale zároveň také o evropskou minimální důstojnou mzdu. To proto, abychom neměli v Evropě sociální dumping, tedy aby nebyli Češi štváni proti Francouzům, Němci proti Řekům, Dánové proti Polákům atd. Zkrátka aby v celé EU platila ona důstojná minimální mzda. Díky zveřejněnému výzkumu zde máme solidní argumenty, které mohou využít i další politici v Evropě. Doufám, že se nám podaří už brzy přijít s prvními kroky k tomuto řešení.

