Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Wikimedia commons

Libyi hrozí mezinárodní konflikt

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že hodlá vyslat vojáky do Libye poté, co o to Ankaru tato severoafrická země požádala.

»Vzhledem k tomu, že teď máme pozvání (od Libye), přijímáme ho,« řekl Erdogan a doplnil, že o vyslání vojáků do Libye bude hlasovat parlament, jakmile opět zasedne, tedy kolem 8. či 9. ledna. Podle agentury Reuters nicméně není jasné, odkud pozvání přišlo, jelikož ministr vnitra tripoliské vlády novinářům v Tunisu řekl, že Turecko zatím oficiální žádost o vojenskou pomoc od Tripolisu neobdrželo. Tripolis ji ale podle ministra může poslat v případě další eskalace bojů.

Od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye dosud nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety - ten na východě, za nímž stojí Libyjská národní armáda (LNA) generála Chalífy Haftara, neuznává vládu premiéra Sarrádže v Tripolisu, která má podporu OSN.

Turecká vláda podepsala koncem listopadu se Sarrádžovou vládou dvě dohody - jednu o vojenské spolupráci a druhou o hranicích ve východním Středomoří, v níž si obě strany v moři vymezily výlučné ekonomické zóny. První dohodou Ankara znepokojila zejména Rusko, druhou vyvolala spor s Řeckem, řeckou částí Kypru a s Egyptem kvůli zónám průzkumu a těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Dohoda o vojenské spolupráci má Sarrádžově vládě pomoci v boji proti LNA.

Súdánští žoldáci

Do bojů v Libyi se v posledních měsících zapojily stovky nových žoldáků ze Súdánu. Britskému deníku The Guardian to potvrdili velitelé dvou skupin súdánských bojovníků. Obě skupiny se účastní bojů po boku Libyjské národní armády (LNA) »Přichází množství mladých mužů. Ani nemáme možnosti, jak tolik lidí ubytovat,« uvedl jeden z velitelů na jihu Libye. V zemi podle něj v současné době bojuje nejméně 3000 súdánských žoldáků. OSN ve své nedávné zprávě označila zapojení Súdánců do bojů za přímé ohrožení bezpečnosti válkou zmítané země. Někteří z žoldáků dříve bojovali proti vládě súdánského prezidenta Umara Bašíra, který byl svržen letos na jaře.

