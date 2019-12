Ilustrační FOTO - Pixabay

Čeští hokejisté na úvod juniorského MS překvapivě porazili Rusko

Čeští hokejisté porazili v prvním zápase na mistrovství světa juniorů v Ostravě Rusko 4:3 a připsali si úvodní tři body do tabulky skupiny B. O překvapivou výhru nad obhájci bronzových medailí z předešlého šampionátu se gólově zasloužili Šimon Kubíček, Jan Myšák, Matěj Blümel a Jan Jeník. Výborný výkon podal brankář Lukáš Dostál. Druhým soupeřem týmu trenéra Václava Varadi budou v sobotu odpoledne reprezentanti Německa.

Zápas nezačal pro český tým dobře. Hned v prvním střídání se po srážce se Sokolovem zranil Lauko a domácí reprezentace přišla o jednoho z hlavních lídrů.

Gólově se ale Čechům úvod vydařil. Ve 3. minutě otevřel skóre bleskově využitou přesilovou hrou Kubíček, který se prosadil střelou od modré čáry. O pět minut později to bylo 2:0 poté, co Myšák přesně zakončil rychlý protiútok.

Sborná však byla v útočném pásmu mnohem nebezpečnější a převahu potvrdila i brankami. Dostál domácí tým dlouho držel, v 11. minutě jej ale překonal krátce po skončení přesilové hry Zamula a další vyloučení Kučeříka pomohlo Rusku k vyrovnání.

Rusové byli výrazně střelecky aktivnější, do vedení se ale opět dostali Češi. Nepříliš jistého Askarova, který by měl být příští rok nejvýše draftovaným brankářem do NHL, překonal Blümel. Vedení domácím vydrželo jen 45 sekund, o vyrovnání se po rychlém protiútoku postaral Zamula.

Úroveň hry následně lehce poklesla. Posunout Česko opět do vedení mohl Pekař, brejk ale nezakončil ideálně. V 38. minutě byli ale vyloučeni Voronkov s Rtiščevem a Jeník dvojnásobnou přesilovku brzy využil. Vzápětí hráli domácí hokejisté další přesilovku pět na tři, pátý gól ale přidat nedokázali.

Ústřední postavou třetí třetiny byl Dostál. Rusko si vytvořilo tlak a český brankář svůj tým držel ve hře o vítězství. Velkou šanci přidat uklidňující pátý gól měli domácí hráči v dlouhé dvojnásobné přesilovce, nakonec je to ale mrzet nemuselo.

Hlasy po utkání:

Václav Varaďa (trenér): "Chtěl bych poděkovat týmu za předvedený výkon. Určitě nám pomohly dvě branky, které jsme dali. I když ruský tým dokázal srovnat a vytvořit si spoustu šancí, hlavně díky přesilovým hrám, které hrál skvěle. Ale i tak si myslím, že jsme si došli zaslouženě pro vítězství, i když se nerodilo lehce. Je to pro nás skvělý start."

Lukáš Dostál (brankář): "Byl to náročný zápas, ale kluci přede mnou podali fantastický výkon. Blokovali plno střel, chci jim poděkovat, odehráli to přede mnou parádně. Zaplaťpánbůh jsme na začátku dali dva pěkné góly, to nás trošičku nakoplo. Pak jsme udělali pár faulů, Rusové to proměnili a do kabin jsme šli za stavu 2:2. Druhá třetina začínala de facto za stavu 0:0, bylo klíčové, že jsme nápor Rusů, kvůli přesilovkám, ustáli. Atmosféra byla parádní, chtěl bych touto cestou fanouškům poděkovat. Byl to motor, který nás hnal dopředu."

Libor Zábranský (obránce): "Je to paráda. Vyhráli jsme nad Rusáky první zápas v turnaji, co víc si přát? Bohužel tam bylo zranění Kuby Lauka, ale semkli jsme se a vyhráli jsme pro něho, je to nejlepší začátek. Na jedničku nám vyšly přesilovky, hráli jsme výborný systém a podtrhl to výborný Lukáš Dostál."

Michal Teplý (útočník): "První zápas proti Rusku a před takovou kulisou jsme zvládli, za to jsme rádi. Ale není čas nějak slavit, protože další zápas hrajeme proti Německu, který bychom měli zvládnout. Jo, radost máme, ale musíme to hodit za hlavu a soustředit se na Německo."

Matěj Blümel (útočník): "Byl to asi můj největší zápas v kariéře a myslím si, že pro většinu kluků v týmu taky. Rusové na nás nastoupili a osobně jsem nečekal, že to bude takhle těžké. Bylo to náročné a jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Důležitý byl Lukáš Dostál. Všichni vidíme, že má ve Finsku formu, a jsme strašně rádi, že si ji přenesl sem. Chytal výborně."

Mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina B (Ostrava):

Česká republika - Rusko 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Kubíček (Teplý, Jeník), 8. Myšák (Teplý), 26. Blümel, 38. Jeník (Teplý, Šír) - 11. Zamula (Chovanov, Denisenko), 15. Podkolzin (Marčenko, Romanov), 27. Zamula (Voronkov, Alexandrov). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), MacFarlane (USA) - Obwegeser (Švýc.), Synek (SR). Vyloučení: 6:8, navíc Galeňuk (Rus.) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 8693.

Sestavy:

ČR: Dostál - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Teplý, Jeník, Pekař - Pytlík, Šír, Lauko - Raška, Čajka, Myšák - Šik, Pavel, Blümel. Trenér: Varaďa.

Rusko: Askarov (41. Miftachov) - Žuravljov, Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov - Dorofejev, Chovanov, Denisenko - Alexandrov, Voronkov, Sokolov - Podkolzin, Morozov, Marčenko - Grošev, Sorkin, Rtiščev. Trenér: Bragin.

(čtk)