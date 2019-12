Ilustrační FOTO - Pixabay

Národní pivovar je na brexit připraven

Národní podnik Budějovický Budvar si kvůli brexitu vyjednal zvláštní celní režim. Dceřiná společnost pivovaru ve Velké Británii navyšuje zásoby ve skladech, aby těsně po odchodu země z Evropské unie nebyly ohrožené dodávky zákazníkům.

Informoval o tom mluvčí Budvaru Petr Samec. Budvar podle něj vyváží do Velké Británie asi čtyři procenta produkce, přičemž loni uvařil 1,602 milionu hektolitrů piva. Pivovar si kvůli brexitu vyjednal speciální celní režim, při kterém by se veškeré jeho pivo celně odbavovalo až ve skladu v anglickém vnitrozemí, a tím by se Budvar vyhnul zdržení na hranicích. Velkou výhodou je podle Samce dceřiná společnost Budvaru ve Velké Británii, která situaci monitoruje a již zvyšuje skladové zásoby, aby po brexitu měli zákazníci potřebné dodávky.

Podle Samce mohou nastat problémy v logistice, clech a daních. Zvýšit se může i administrativa dovozu jako registrace zboží či certifikáty. »Dlouhodobě bude také důležitý vývoj kurzu libry, který může mít vliv na naši profitabilitu na britském trhu. Z našeho pohledu je nejrizikovější tankové pivo. To má trvanlivost pouze 21 dnů a v krajním případě by dlouhé zdržení na hranicích mohlo jeho vývoz zcela znemožnit. Nicméně neočekáváme, že taková situace nastane. Pokud by hranice byly kvůli dlouhým frontám zcela neprůjezdné, nahradíme tankové pivo sudovým pivem, které má delší trvanlivost,« řekl mluvčí.

Přes 90 procent Budvaru prodaného ve Velké Británii tvoří světlý ležák. Letos by tam mohl pivovar prodat až o deset procent víc piva než loni. Prodej sudového piva tam Budvaru meziročně roste asi o 40 %. »Velký potenciál vidíme v tankových hospodách: nyní jich máme v provozu deset a připravujeme otevření dalších,« řekl mluvčí Budvaru.

Národní podnik nečeká, že by brexit dlouhodobě výrazně poškodil jeho prodeje ve Spojeném království. Budvar má podle Samce dost zkušeností s vývozem piva mimo EU. Exportuje do 80 zemí světa na pěti světadílech, tedy do mnoha třetích zemí mimo EU, a to podle různých celních režimů. »Krátkodobě ale nevylučujeme pokles prodeje nejen našeho piva, ale zřejmě i všeho importovaného zboží do Velké Británie,« řekl Samec.

Budvar vyváží do Velké Británie od roku 1935. Nejdůležitější je pro něj Londýn a velká města v Anglii. Budvar loni do 79 států vyvezl dosud nejvíc piva, 1,07 milionu hektolitrů. Loňské tržby 2,55 miliardy korun byly nejvyšší v historii firmy, zisk po zdanění činil 267,1 milionu Kč.

(ici)