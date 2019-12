Zpívejme, přátelé

Člověk se nestačí divit. Vánoce, pohoda a klid. Pospolitost a dobrá nálada. To vše vytváří neopakovatelnou atmosféru. Máte také rádi koledy? Prastaré písně našich předků k Vánocům patří. Rádi si je nejen poslechneme, ale i zazpíváme. K nim rozhodně patří i ty mladší. I já jsem zavzpomínal, když v obchodním centru hráli Vánoce, Vánoce přicházejí...

Hit ze šedesátých let si získal i dnes své příznivce. Proto se mi dost příčí zlobu plivající vyjádření Ondřeje Bezra, jde prý o bolševickou koledu, aby lidé nezpívali Narodil se Kristus Pán. Konstatování hodné »obdivu«. Znám lidi, co si s chutí zanotují obojí. Co s tím, že by měli diferencovat a dělit muziku? To snad ne. Možná i u vás zněly písně i koledy a nikdo v tom nehledal politiku. Jen člověk nosící v sobě nepřebernou míru zloby je schopen nařizovat, co můžeme zpívat a poslouchat. A vlastně, jak by měla znít »správně« ideově nazpívaná píseň s vánoční tématikou? Jen doufám, že ji nikdo nezačne vytvářet a ponechá nám i Ondřej Bezr volnost ve výběru oblíbené hudby. Ta totiž k životu patří.

Tak tedy přeji rok 2020 prožít ve zdraví a s dobrou muzikou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM