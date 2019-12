Za některé politiky se stydíme

Já jako obyvatel českého venkova jsem v současné době znechucen téměř ze všeho, co se kolem děje. V Praze, kde se skutečně »vyznamenávají« snad všechny celebrity a o politicích nemluvím (Novotný, Kolář, Hřib), je to znechucující dvojnásob. Ty hrátky pánů starostů a primátora tady »dole« na vesnici vnímáme, i když s nelibostí. Za tyto politiky se stydíme, lidé nadávají, jsou velmi smutní z toho, že se někdo takový může dostat do vysokých funkcí a reprezentovat zemi. Poslední výkřik rádoby »šaška na druhou« Novotného to jen dokazuje.

Praha je skutečně výjimečná, a tak tady dole se to pomalu mění také. Msta vůči komunistické straně, vůči starým komunistům, po vzoru chování některých »Pražáků politiků« (možná ani rodilými Pražáky nejsou) shora, překrucování historie atd., to se jen těžko skousává. To se nedělo, ale pomalu to přichází. Lidé sice nemají argumenty, neboť jim stačí pouhé výkřiky, ale pokoutně se pokoušejí o urážky a hlavně vyřazení těchto lidí spojených s levicovou politikou z možného rozhodovacího procesu.

Na druhé straně si ale uvědomují, že ne vše je v pořádku, řada věcí se jim nelíbí, na naše konkrétní argumenty nedokážou reagovat, a tak skloní hlavu. Možná se i stydí. Vždyť je třeba si uvědomit, že jsou minimálně dvě žijící generace, které vybudovaly to, co dnes i ti mladí využívají. Ti mladí, kteří se začínají řadit do skupin kritiků, ale ještě nic nedokázali.

Vždy jsem byl optimista a věřil ve spravedlnost. Spravedlnost tolik opěvovanou naším prvním polistopadovým »hrdinou« a později zrádcem Václavem Havlem. Zde by nejen ti mladí, ale i starší měli začít číst v myšlenkách a slibech, které byly řečeny těsně po »sametu«.

Jsem zastupitelem obce. Jako zastupitelé hlasujeme s kolegy pro ty věci, které jsou prospěšné pro občany. Pro ty ostatní ne, protože jsou v rozporu s naším volebním programem. Tak například nechtěli jsme a nechceme zdražování vody po vzoru Plzně, zdražování stočného, nechceme zdražování likvidace odpadů atd. Je toho hodně. Mrzí mne, že občané se nezajímají o seriózní tisk, jako jsou Haló noviny, a my nemáme možnost jim prostřednictvím tohoto tisku sdělit, že by šlo vést obec a dělat obecní věci i jinak.

Jan REJFEK, člen finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, zastupitel Městyse Dešenice (KSČM), bývalý starosta