Bez zaměstnanců se to neobejde

V polovině prosince jsem narazil na skutečně zajímavý text. Žádné fake news, žádná podvržená zpráva z ruských nebo čínských médií, ale autentické zamyšlení bývalé poslankyně a dnes advokátky Jany Zwyrtek Hamplové. Zamyslela se nad zaměstnanci organizátorů Milionu chvilek. Ano, nad úvazky. Lídr antibabišovských akcí, vlastně nejde jen o Babiše, ale podle potřeby i o další ministry či dokonce o samotného prezidenta, Mikuláš Minář otevřeně prohlásil, že mají osm »závazků«, tedy osm zaměstnanců, kteří organizují jejich akce. Prý jinak by nedokázali zorganizovat »Letnou« či »Václavské náměstí«. »S dobrovolníky to nejde«, přiznal Minář. »Bez zaměstnanců se to neobejde«, dodal. Přiznal tak, že vlastně jsou jakousi markentingovou firmou, která se specializuje na organizování demonstrací a dalších podobných akcí. Žádné »zadarmo«, žádný entuziasmus.

Advokátka Hamplová se nespokojila jen s tímto zjištěním. Nahlédla do transparentního účtu Milionu chvilek, kam posílají prostředky jejich stoupenci. Našla, jak napsala, výdaje jako jsou letáky, nájmy, zvuková technika, atd., ale žádný údaj o mzdách. To ovšem znamená, že oněch osm, plus zřejmě Minář a jeho dva »studentští« kamarádi, jsou placeni jinak. Někým jiným, kdo je v zákulisí, ale kým? Jde o nemalou částku. Těch osm přiznaných »zaměstnanců« stojí totiž ročně při průměrném českém platu 2,8 milionu korun.

Minář tvrdí, že není spojen se žádnou z politických stran. Prý se však dál budou muset profesionalizovat, jinak by nebyli schopni »kultivovat naši demokratickou zahradu«. Znovu tak potvrdil, že má svérázný pohled na demokracii. On, nebo někdo platící mzdy a další potřeby Milionu chvilek? Volby a její výsledky jsou zřejmě podružné, a když se je nepodařilo někomu z blízkých Milionu chvilek vyhrát, pak je nutné je postavit na hlavu. Nemohu se nezeptat, jaké další úkoly Minář a jeho druzi, když pouhé demonstrace, organizované jejich placeným týmem, nepovedou k úspěchu, dostanou od někoho, kdo jejich mzdy platí, protože za současného systému ten, kdo je placen, je také úkolován a když úkol nesplní, bývá propuštěn. Prý současné opoziční pravicové strany to nejsou, i když už zcela veřejně vyjádřily podporu Milionu chvilek. Sešly se dokonce s Minářem na separátním jednání. Jako nejaktivnější se mezi nimi ukázal předseda Bartoš. Zmíněné jednání však ukázalo něco zcela jiného. Jeho výsledek znám veřejnosti není, ale proč by se představitelé Milionu chvilek s politickými stranami scházeli, kdyby šlo o málo?

Nic ovšem v naší zemi není zadarmo. Dokonce ani organizování demonstrací. Tři figurky a osm přiznaných zaměstnanců. Lze se divit informaci o tom, že demonstranti nesoucí transparent s heslem tištěným na jednom stroji, jsou za to placeni? Jsou, nebo nejsou? A zase je nutné, je-li to pravda, se zeptat: Kým? Kdo roznáší protivládní výzvy do našich poštovních schránek, které máme podepsat? I papíry, na nichž jsou tištěny, něco stojí. Je roznašeč za to placen?

Jak vidno, zadarmo není u nás ani na odiv vystrkovaná nepodplatitelnost a »služba demokracii a svobodě«, za níž je snaha zvrátit výsledky voleb. Neměli by lidé, především mladí, pro něž demonstrace proti výsledku voleb jsou adrenalinové dobrodružství, se nad tím vším konečně zamyslet?

Jaroslav KOJZAR