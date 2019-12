Vánoční dárky

Den »narození Krista« je dnem míru, klidu, pokoje, bratrské a sesterské lásky, dětských očí, které se těšily na dárky a v našich končinách i na rozsvícené ozdobené stromky. I my dospělí si dárky vyměňujeme a jsme k druhým daleko přístupnější. Tak je to po léta. Také naše planeta, Evropa, kde žijeme, by měla dostat dárky. Nebo alespoň by ji měly být přislíbeny, neboť i ona je naší součástí a jaká bude, takový bude náš život.

Letos jí a nám všem se dostalo »dárku nad dárky«. Přišly až z dalekých Spojených států a vůbec nejsou mírové. Naopak. Z Bílého domu nám oznámili, že USA zřizují nezávislou armádní sekci vesmírných sil, která bude rovnocenná s ostatními ozbrojenými složkami. Současně zvyšují válečný rozpočet (nemohu jinak, než ho nazvat válečným). Prý jde o další obranu země před napadením z kosmu. Bude nutné se přece naučit, jak sestřelovat cizí družice, jak poté ovládnout kyberprostor a tím naprosto vyřadit protivníka či třeba bojovat ve stavu beztíže. Ač nikdo z Vesmíru Spojené státy neohrožuje, hvězdné války byly totiž jen výmyslem filmových ateliérů, podle Trumpova týmu a plánovačů vojensko-průmyslového komplexu je tomu jinak. Ničit tedy mají Spojené státy a jejich USArmy, protože ten, kdo ovládne vesmír, ovládne přece i celou planetu. Tak si to alespoň v USA představují a vůbec nevadí, že dál zadlužují obyčejné Američany dluhem, který nemůže nikdo zaplatit. Jen zapomínají, že jednou přijde výběrčí a nastaví svou dlaň a řekne - plaťte! Co bude potom? Ví to někdo?

Tak nám tedy Trumpova administrativa dala dar. Jenže tím také zprávu pro případné protivníky, že i oni se musí připravit. Také oni budou muset navýšit válečné rozpočty a začít sestrojovat zbraně, o kterých se nám dosud nechtělo ani snít, a využít na jejich výzkum a výrobu prostředky, které mohly směrovat na léčení těch nejhorších nemocí, na snadnější život svých občanů, na čistější ovzduší. Copak však Spojeným státům záleží na lidstvu, na míru a klidu na naší Zemi? Četník světa chce mít ještě větší moc. Proto nám ke »Kristovu zrození« dal dar, který nemá nic společného s mírem, pokojem a šťastným pohledem našich dětí. Kolo dalšího šíleného zbrojení se tak znovu roztáčí.

A snad i stejný den nám do Evropy poslal další vánoční dárek. Sankce na firmy, které pracují na zprovoznění další větve plynovodu z Ruska do Evropy. Pod záminkou nesouhlasu se závislostí na Rusku, chce prosadit svůj drahý břidlicový plyn. Proto kongresmani z Texasu, kde se tento plyn nachází, zvedli první svůj prapor za sankce. Tentokrát čekali, až plynovod se přiblíží, co nejvíce Německu, cílové země v Evropě. Když firmy poslechnou a plynovod se nedostaví, pak Rusko bude poškozeno zbytečnou investicí. Jenže zřejmě se mýlí. Rusko ho, jak prohlásil prezident Putin ve své odpovědi, dostaví, i když možná s jistým prodlením.

I tento čin ze strany USA není krokem k míru a příznačné je, že i on byl vyhlášen o Vánocích.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)