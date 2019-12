Ilustrační FOTO - Haló noviny

Školy stále nevědí, kolik dostanou v novém roce peněz

Ministerstvo školství zatím školám nesdělilo, kolik peněz budou při novém systému financování od ledna dostávat na nepedagogické pracovníky a na příplatky či odměny.

Řekli to předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Podle nich tak školy stále neznají všechny parametry nového modelu financování, který má zohledňovat nejen počet žáků ve třídě, ale také počet odučených hodin. Ministerstvo výši peněz upřesní zřejmě na začátku roku. »Ministerstvo nám řeklo, že se to všechno dovíme koncem ledna,« uvedl Zajíček. Na podzim se podle něj sice vyjasnilo, na kolik nepedagogických pracovníků školy peníze dostanou, zatím jim ale chybí informace, kolik peněz to bude, řekl. Podle Schejbalové jsou tak školy stále v nejistotě. »Od léta se nic nezměnilo,« poznamenala.

Nervozitu na školách chápe expertka KSČM na problematiku školství, exposlankyně Marta Semelová. Ředitelé a učitelé už podle ní slyšeli tolik slibů, které zůstaly jen na papíře, že se jim nelze divit, když s netrpělivostí čekají, kolik peněz nakonec na školu opravdu dorazí. Stačí vzpomenout platy. »Neustále v médiích slyšíme, jak letos dostali učitelé přidáno 15 procent, realita je však jiná. Do mnoha škol doputovalo 10 procent navýšení tarifů, ale zbylých pět procent na nadtarify zůstalo v nedohlednu. Sliby o 15procentní navýšení pro pedagogy v roce 2020 tak, jak bylo přijato v usnesení školského výboru a Sněmovny, také nebyly dodrženy. Lze se potom divit, že si ředitelé a učitelé o naplňování slibů už myslí své?« uvedla pro náš list.

Expertka KSČM na problematiku školství, exposlankyně Marta Semelová.

Kde sežene Plaga další učitele?

Školy budou od ledna dostávat peníze nově podle počtu odučených hodin, nikoli už jen podle počtu žáků. Peníze, které dosud rozdělovaly kraje, jim bude nově posílat přímo ministerstvo. Na rozdíl od minulosti by tak mezi kraji neměly vznikat velké rozdíly a financování by podle úřadu mělo být spravedlivější. Změna se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Dosavadní normativní systém financování se zachová v případě nepedagogických pracovníků v jídelnách či družinách, nezmění se také v soukromých a církevních školách.

Tato změna, i když sama o sobě stav našeho školství nespasí, jde podle Semelové správným směrem. Zdůraznila, že financování podle počtu žáků se neosvědčilo. Vedlo k přijetí každého uchazeče, aniž by měl požadované znalosti a zájem o obor, k přeplněnosti tříd a ke snižování kvality vzdělání. »Takže změna financování je potřebná, ale musí na ni být pochopitelně peníze. Nerada bych se dočkala toho, že se bude dofinancovávat například z nadtarifů pro učitele,« řekla exposlankyně.

Nový systém placení by měl školám umožnit, aby mohly třídy častěji dělit do menších kolektivů například na matematiku nebo cizí jazyky. »To by bylo určitě skvělé. Jen nevím, kde chce pan ministr sehnat na to dělení další učitele. Na školách v současnosti chybí tisíce kantorů, v dalších letech jich má chybět dokonce víc než deset tisíc,« reagovala Semelová s tím, že nemá kdo učit matematiku, fyziku, chemii, IT, cizí jazyky a další předměty. Uvedla, že mnozí ředitelé jsou v zoufalé situaci, protože si neví rady s tím, jak udělat rozvrh, jak organizačně zabezpečit výuku.

Jen abychom nakonec neskončili až za Nepálem…

Představa ministra Plagy, že celou věc vyřeší předloženým zákonem, že učit bude moci kdokoliv, kdo má vysokou školu jakéhokoliv zaměření, je podle Semelové naprosto zcestná. Už prý vidí třeba zemědělského inženýra, jak učí na druhém stupni základní školy dějiny hudby, literaturu, cizí jazyk a další předměty. Exposlankyně tvrdí, že ani vysokoškolák v daném oboru nemůže být zárukou kvalitní výuky. »Od toho je pedagogická fakulta a učitelské obory na vysokých školách, kde se učí psychologie, metodika, didaktika, diferencovaný přístup ve výuce k žákům s různými specifickými poruchami učení,« zdůraznila. Recepty pana ministra se podle jejích slov už staly koloritem současnosti – když je nějaký problém, vyřeším ho tak, že ho legalizuji. »Nejsou-li učitelé, zákonem upravím, že učit může každý. Studenti se neučí a propadají, zruším maturitu z matematiky, znalosti uchazečů o střední školy jsou na tak mizerné úrovni, že raději nezavedu nepodkročitelnou laťku hranice úspěšnosti pro přijetí,« dodala Semelová, která má za sebou nemálo zkušeností, získaných za léta, kdy stávala jako učitelka před svými žáky. Takže si může dovolit říci svůj názor i takto otevřeně – těmito všemožnými »deformami« nakonec v úrovni vzdělávání skončíme opravdu za tím Nepálem.

Své rozvrhy na nový systém financování musely připravit ředitelé již při zahájení školního roku v září. Například Schejbalová ovšem tehdy řekla, že kvůli nejasnostem kolem financování žádné změny v počtu vyučovacích hodin proti minulosti nenachystala.

Naopak zástupce Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček však již v srpnu uvedl, že v nejasnostech kolem nadtarifů nevidí problém. Podle něj není situace jiná než v předchozích letech, kdy se školy také dozvídaly detaily k financování třeba až v březnu. Upozornil, že státní rozpočet se schvaluje v prosinci a ministerstvo školství má až potom možnost stanovit procento nadtarifních složek.

Nový systém financování měl původně fungovat už od letošního ledna. Loni se ale jeho začátek odložil o rok. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se tak na něj školy mohly lépe připravit. Asociace ředitelů základních škol zavedení nového modelu financování od začátku podporovala, zatímco zástupci středních škol k němu byly kritičtější.

Plaga již dříve řekl, že ministerstvo rozepsalo v letošním roce krajským úřadům asi miliardu korun na vyrovnání mezikrajových rozdílů v platech učitelů a vyčlenilo 1,8 miliardy korun na překryvy učitelek v mateřských školách. Od září pak měly další peníze navíc umožnit školám nastavení rozvrhů na nové financování.

