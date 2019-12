Ilustrační FOTO - Pixabay

Nehoda uzavřela Bospor

Nákladní loď narazila do břehu v průlivu Bospor v Turecku.

Hojně využívaná lodní trasa vedoucí největším tureckým městem Istanbul musela být kvůli nehodě uzavřena pro dopravu. Podle úřadu místního guvernéra nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech. Loď Songa Iridium plující pod liberijskou vlajkou vyplula z ukrajinského přístavu Oděsa a směřovala do přístavu Ambarli v Istanbulu. Do problémů se dostala u pevnosti Rumeli Hisari asi 25 minut poté, co vplula do průlivu Bospor. Plavidlo těsně před nehodou hlásilo poruchu motoru. Na místě zasahovaly záchranné lodě, napsal turecký deník Hürriyet. K podobným nehodám dochází v průlivu Bospor velmi zřídka. Průliv přitom patří mezi jednu z nejvíce vytížených tras.

(čtk)