Komplikace: Hokejisté na juniorském MS prohráli s Německem 3:4

Čeští hokejisté prohráli ve druhém zápase na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě s Německem 3:4 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny B. Češi sice v závěru dokázali snížit z 1:4 na 3:4, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Německo, nováček mezi elitou, se třikrát prosadilo v početních výhodách. Dvě branky vstřelil Dominik Bokk.

Utkání nezačalo pro české barvy dobře. Již po devíti sekundách byl vyloučen Pekař a Německo přesilovou hru využilo. Puk za záda brankáře Dostála dotlačil Lukas Reichel, synovec bývalého českého reprezentanta a současného reprezentačního asistenta Roberta Reichla.

Češi se tlačili za vyrovnáním, Raška trefil tyč, ale v 8. minutě přehrál elitní německý útok první českou formaci a Peterka zvýšil soupeřovo vedení. A mohlo být ještě hůř, při dalším Pekařově vyloučení ale zlikvidoval Bokkovu gólovou střelu Dostál.

I díky tomu mohl v 17. minutě snížit na 1:2 Haš, jenž v přesilovce prostřelil Haneho. Devatenáctiletý gólman, jenž před rokem Německu vychytal postup do elitní skupiny, ale následně svůj tým několikrát podržel a ve 34. minutě jeho spoluhráči zvýšili vedení. Na trestné lavici se sešli Jeník se Zábranským a dlouhou přesilovku pět na tři využil Bokk.

Další českou komplikací bylo, že Zábranský s Dajčarem dostali desetiminutové osobní tresty a kouč Varaďa měl k dispozici jen čtyři obránce. V závěru druhé třetiny mohl snížit Kubíček, jehož střela od červené čáry skončila na horní tyčce. Když poté Češi nevyužili dvě početní výhody na začátku závěrečné dvacetiminutovky, prosadili se opět hosté. Pavlovo vyloučení potrestal Bokk.

S českými vyhlídkami na výhru to v tu chvíli vypadalo špatně. Jeník ale v 50. minutě snížil na 2:4 a Zábranský v 53. minutě v přesilovce pět na tři rozbouřil vyprodanou Ostravar arenu potřetí. Vyrovnat mohli Češi při pátém Schützově vyloučení, což se jim ale nepodařilo stejně jako při závěrečné power play. Po nečekaném vítězství nad Ruskem tak domácí tým druhou výhru nepřidal.

Hlasy po utkání:

Václav Varaďa (trenér): "Měli jsme šílený start. Faul po pěti vteřinách, inkasovat gól, to jsme v plánu neměli. To je pak obtížné. Chtěli jsme na ně vletět, věděli jsme, že mají zápas z předchozího dne. Vyloučení nám ale vzalo šmrnc. Potom se sice kluci snažili, ale v průběhu první třetiny to bylo nemastné neslané. Nemohli jsme se dostat do tempa, byla tam spousta zbytečných vyloučení, díky kterým hráči vypadávali z tempa. I když kluci ve třetí třetině notně dotahovali, dneska bylo štěstí na straně soupeře. Inkasovali jsme třikrát v oslabení a to beru jako klíčovou věc."

Martin Haš (obránce): "Je to obrovské zklamání. Měli jsme se vyvarovat faulů, které jsme dělali. Do příštích zápasů to musíme zlepšit, hrát svoji hru a doufám, že to vyjde. Proti Rusku jsme ukázali, že to umíme, a věřím, že to předvedeme i v dalších zápasech. Celkově dnes rozhodly přesilovky, ve kterých byli Němci nejsilnější."

Lukáš Dostál (brankář): "Všichni se asi shodneme na tom, že hlavní problém byl v oslabeních. Dali jsme jim spoustu přesilovek, to rozhodlo. Hned na začátku jsme inkasovali, ale to se prostě může stát. Chtěli jsme šlapat dál a dál, bohužel to dneska nevyšlo. Pro nás se ale nic nemění, budeme se soustředit na další zápasy."

Libor Zábranský (obránce): "Měli jsme hrát 60 minut tak, jak jsme vždy končili třetiny. Na konci jsme vždy měli obrovský tlak, lidi nás hnali, ale my takhle musíme hrát celé utkání. Troufnu si říct, že kdybychom tak dnes hráli, tak by to vypadalo úplně jinak."

Adam Raška (útočník): "Je to zklamání. Na Němce jsme si věřili, snažili jsme se dát do hry vše, ale bohužel to nevyšlo. Výhra nás mohla posunout (do čtvrtfinále), ale věřím, že každý z nás do toho dal vše. Štěstí nebylo na naší straně. Měli jsme mnoho šancí, které jsme nedokázali využít, a to rozhodlo. Stejně jako naše vyloučení. Když hrajete skoro jednu třetinu v oslabení, to se těžko vyhrává."

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě:

Skupina B:

Česká republika - Německo 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. Haš (Pekař, Pytlík), 50. Jeník (Haš), 53. Zábranský (Haš) - 2. Reichel (Lobach), 8. Peterka (Stützle, Seider), 34. Bokk (Seider, Jentzsch), 48. Bokk (Jentzsch, Seider). Rozhodčí: Heikkenen (Fin.), Campbell - Huseby (oba Kan.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 7:9, navíc Zábranský, Dajčar - Peterka všichni 10 min. Využití: 2:3. Diváci: 8693 (vyprodáno).

Sestavy:

ČR: Dostál - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Teplý, Jeník, Pekař - Pytlík, Šír, Plášek - Raška, Čajka, Myšák - Šik, Pavel, Blümel. Trenér: Varaďa.

Německo: Hane - Mik, Seider, Wirt, Hüttl, Mass, Dersch, Heinzinger - Reichel, Jentzsch, Bokk - Stützle, Schütz, Peterka - Kinder, Schinko, Lobach - Nijenhuis, Fleischer, Valenti - Brune. Trenér: Abstreiter.