Ruska dvacítka porazila na MS v Ostravě Kanadu vysoko 6:0

Hokejisté Ruska deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě Kanadu 6:0 a spravili si chuť po čtvrteční úvodní porážce s českou reprezentací 3:4. Posunuli se tak do čela skupiny B, kde má všech pět celků po třech bodech. Ve skupině A v Třinci rozdrtili Finové Slovánky 8:1 a Švédové zvítězili nad Švýcarskem 5:2.

Rusové začali kanonádu proti Kanadě po 104 vteřinách hry, kdy střelou přes obránce z pravého kruhu překonal brankáře Nicolase Dawse Alexandr Chovanov. V polovině úvodního dějství zvýšil blafákem do bekhendu Pavel Dorofejev a a ve 14. minutě upravil Nikita Rtiščev bekhendovou dorážkou na 3:0.

V čase 22:18 se natlačil před branku Nikita Alexandrov, zajistil čtyřbrankový rozdíl a Dawse v kanadské brance nahradil Joel Hofer. Ten kapituloval ještě do konce druhého dějství po teči Jegora Sokolova a střele Grigorije Denisenka. Závěrečná třetina už další branku nepřinesla.

Úřadující šampioni Finové po úvodní porážce se Švédskem 2:3 v prodloužení oslavili na turnaji první vítězství. Slováci nenavázali na páteční výhru nad Kazachstánem 3:1.

Finové se ujali vedení v páté minutě, kdy se při vyloučení Olivera Turana prosadil bekhendovou střelou Patrik Puistola. Ještě v úvodním dějství zvýšil z dorážky Aku Räty.

Do 35. minuty získali Seveřané už šestibrankový náskok. Nejdříve se prosadil v přesilové hře Joonas Oden, potom skórovali Aatu Räty, Mikko Kokkonen a Eemil Erholtz. V 37. minutě sice snížil v početní výhodě Róbert Džugan, ale ještě před druhu pauzou se prosadil podruhé v utkání Aku Räty a výsledek dovršil v závěrečné části Mikko Petman.

"Můžeme v takových zápasech jen překvapit. Připravili jsme se na ně, ale ukázali, že jsou hokejovou velmocí," uvedl slovenský gólman Samuel Vyletelka. Slovensko se nepoučilo z prvního utkání, už v sedmé minutě mělo tři vyloučené hráče a jednou inkasovalo. "Nezačali jsme dobře," podotkl Vyletelka.

Slovensko promarnilo na začátku druhé třetiny 80 sekund trvající přesilovou hru pět na tři. Hráčům chyběl nápad i střelba a následně jim Finové odskočili až na 6:0.

"Dali i trochu šťastné góly. Jednou puk přede mnou zaplaval, u dalšího se odrazil od tyčky a mých zad. Měli také dobré přesilovky," uznal Vyletelka, který po šestém gólu střídal. "Brankáři jsme moc nepomohli," řekl kapitán týmu Martin Vitaloš.

Obhájci titulu bez problémů kontrolovali zápas. "Jsou velmi rychlí, technicky zdatní. Mají hlavu nahoře a vidí přihrávky, co my ne. Musíme ale hrát lépe disciplinovaně, tím jsme si prohráli zápas," pokračoval Vitaloš.

Přiznal, že utkání ještě bude mít dohru. "Je nás více lídrů, každý si může říct svoje. Vyříkáme si to a věřím, že se to zlepší. Zítra máme den volna, vyčistíme si hlavu. Věřím, že nám to pomůže," uzavřel Vitaloš.

Švédové vedli v polovině úvodního dějství nad Švýcarskem 2:0, obě branky dal Samuel Fagemo. Do 35. minuty získali Seveřané už pětibrankový náskok díky Nilsu Höglanderovi, Karlu Henrikssonovi a Lucasovi Raymondovi, který proměnil přesilovku.

Švýcaři zmírnili prohru, když se trefil na konci druhé části v početní výhodě Gilian Kohler a v 55. minutě skóroval ještě Nico Gross.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina A (Třinec):

Finsko - Slovensko 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Puistola (Oden, Tanus), 14. Aku Räty (Aatu Räty, Ranta), 28. Oden (Puistola, Tanus), 29. Aatu Räty (Maccelli, Killinen), 34. Kokkonen (Ranta), 35. Erholtz (Thomson, Nousiainen), 40. Aku Räty (Maccelli, Heinola), 53. Petman (Hatakka) - 37. Džugan (Tkáč, Mudrák). Rozhodčí: Fatějev (Rus.), Hejduk (ČR) - Bowles (USA), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 5:4, navíc Okuliar (SR) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 4915.

Švýcarsko - Švédsko 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Branky: 40. Kohler (Nussbaumer, Moser), 55. Gross (Kohler, Verboon) - 4. Fagemo (Söderström), 10. Fagemo (Höglander), 22. Höglander (Lundkvist, Sandin), 30. Henriksson (Raymond, Ginning), 35. Raymond (Berggren, Holtz). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Schrader (Něm.) - Hägerström (Fin.), Lederer (ČR). Vyloučení: 5:3, navíc Ginning (Švéd.) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 4109.

Tabulka:

1. Švédsko 2 1 1 0 0 8:4 5 2. Finsko 2 1 0 1 1 10:4 4 3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 7:8 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3 5. Kazachstán 2 0 0 0 2 4:8 0

Skupina B (Ostrava):

Rusko - Kanada 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Branky: 2. Chovanov, 11. Dorofejev (Alexandrov, Žuravljov), 14. Rtiščev (Pylenkov, Kruglov), 23. Alexandrov (Voronkov), 34. Sokolov (Zamula, Denisenko), 37. Denisenko (Chovanov). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Vikman (Fin.) - Merten (Něm.), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 3:4, navíc Sokolov (Rus.) 10 min. Bez využití. Diváci: 8693.

Tabulka: