»Květiny pro Koněva« měly navrch

Lidé přinášeli v sobotu odpoledne, v den 122. výročí narození sovětského vojevůdce Ivana Stěpanoviče Koněva (1897-1973) k jeho pražské soše květiny či u ní zapalovali svíčky. Koněv je osvoboditelem Prahy a částí Československa od fašismu a nacismu, účastníkem Karpatsko-dukelské operace i pokořitelem hitlerovského Berlína.

Akce Květiny pro Koněva se podle organizátora Jiřího Horáka vydařila, a to i navzdory značnému chladu a asi 12členné skupině odpůrců Koněvovy sochy, kteří měli ve zhruba stejný čas u sochy ohlášenou demonstraci. Ti, kteří si Koněva váží, odpůrce nejméně desetkrát, ne-li více, přečíslili.

»Jde mi o to, aby se Koněv nedal pryč. Kytičku jsem položila k jeho soše proto, abych ukázala starostovi Koláři, že nemá pravdu,« vysvětlila Haló novinám Dana Kindlová s odkazem na počínání starosty Prahy 6, který prosadil odstranění sochy. Dodala ještě, že zná mnoho mladých lidí z této části Prahy, kteří vyrůstali v prostředí náměstí Interbrigády (kde se socha nachází), a podle nich osvoboditel I. S. Koněv, jehož vojska dojela jako první do Prahy, k náměstí prostě patří.

K soše v čase od 14 do 16 hodin přicházeli mladí i staří, aby zde v klidu a svátečně naladěni položili květiny. Naše zpravodajka zaznamenala například místopředsedu ČSBS Emila Kulfánka, prvního místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka, člena Výkonného výboru ÚV KSČM Viktora Pázlera, předsedkyni KV KSČM Praha Martu Semelovou, starostu městyse Jince Josefa Hálu, členy řady vlasteneckých a protifašistických organizací, různých spolků, Pražany i mimopražské. Přišla i účastnice Pražského povstání 90letá Ludmila Hájková.

Akci Květiny pro Koněva pořádala skupina »Za pravdivou historii«. »Jsme spokojeni, jak se akce vydařila, a budeme v našem úsilí za zachování sochy pokračovat,« řekl našemu listu po skončení Horák.

Trapnost jako politika

Zato skupina demonstrantů s transparenty, kteří ve stejném místě měli ohlášenou demonstraci »na podporu rozhodnutí MČ Praha 6 o odstranění maršála Koněva, proti vměšování Ruské federace do zájmů ČR a rozvracení našeho členství v EU a NATO«, se chovala hlučně, používala píšťalky a sirény, mávala vlajkami NATO a Spojených států amerických a cíleně vyvolávala provokace. K nim se připojil starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), jenž nešetřil vulgaritami směrem k pokojným občanům, kteří přišli uctít Koněvovu památku. O celkové úrovni demonstrantů hovoří Novotného výrok, který zazněl veřejně: »Koněv byl špína chlap a lidská zrůda.«

»K výročí I. S. Koněva probíhala u pomníku maršála osvoboditele akce Kytička pro Koněva. Protiakci si naplánoval, asi proto, že nemá žádnou invenci, i řeporyjský starosta Novotný. Byl to opět vrchol nevkusu, vulgárnosti a lží. Co také jiného od člověka, který hodlá stavět pomník válečným zločincům, kteří složili hitlerovskému Německu, čekat? Jen protinárodní, protičeskou aktivitu. Trapné je i to, že je to pod značkou parlamentní ODS. Pokud je to i s jejích souhlasem je jasné, že jejich tzv. národním zájmem je posluhovat cizím zájmům. Opravdu nechutné,« sdělil našemu listu v reakci na Novotného expozé předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Podivný marketing Novotného

Obdobně se vyjádřil i předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. »Řeporyjský starosta v rozhalence a s cigaretou v ruce si v sobotu odskočil na demonstraci proti maršálu Koněvovi. Touha poškodit akci ‚Kytička pro Koněva‘ jej ve vizi kamer vytáhla od svátečních radovánek. Měl by však být nejen exhibicionista hledající kamery, ale také naučit své předřečníky méně hledat vylhaná data na ušmudlaném papíru. Od Koněva k Číně pod americkou vlajkou. A co na to ODS? Je tento ‚cirkus‘ pod její taktovkou? Novotný dělá mnohým radost, ODS díky němu ztrácí podporu, hulvátství a výhružky vadí i podporovatelům této modré strany. Novotnému evidentně chybí slušnost humoru jeho otce, a tak lze konstatovat jediné, dějiny nelze měnit a maršál Koněv patří k těm, kteří bojovali proti fašistům za naši svobodu,« uvedl Kováčik s tím, že sovětští vojáci umírali za nás a tuto skutečnost nezmění ani hulvátství řeporyjského starosty.

Chování Novotného a snahy o přepisování historie odsoudil i Odborový svaz Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS). »OS ČMS je přesvědčen, že boj proti revizi výsledků 2. světové války, vnucované ‚usmíření‘ z rozhodnutí vítězných mocnosti Postupimskými dohodami odsunutými Sudetskými Němci, že svalování odpovědnosti za rozpoutání 2. světové války na socialistický Sovětský svaz, je otevřenou podporou fašismu, zaměřeným rozdělování české společnosti a povede k otevřené podobě a možnému nástupu fašismu,« uvedl předseda OS ČMS Stanislav Grospič ve stanovisku, jehož plné znění přineseme zítra. »Vyjadřujeme hlubokou solidaritu všem vlasteneckým silám. Fašismus nesmí mít místo v dnešní společnosti. Pomník maršála Koněvova musí zůstat na svém místě v Praze 6,« konstatoval Grospič.

(mh)