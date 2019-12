Poslanci pilnější než vláda? Tak jednoduché to není!

Od začátku volebního období, tedy od listopadu 2017, bylo Poslanecké sněmovně až do těchto dní, ke konci roku 2019, předloženo 399 zákonů - z toho 155 vládních, 223 poslaneckých, 14 senátních a osm od krajských zastupitelstev.

Ačkoli to na první pohled vypadá, že poslanci jsou pracovitější a pilnější než Babišův kabinet, ve skutečnosti to tak určitě není. Vládní předlohy totiž na rozdíl od iniciativ zákonodárců musejí procházet poměrně složitým připomínkovým řízením, než se dostanou k projednání v dolní komoře parlamentu. V rozhovoru pro Haló noviny na to poukázal místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM).

»Každý návrh, pokud nejde o nějakou opravdu jednoduchou právní normu, který má vzejít z vlády, vychází většinou z vládního programového prohlášení, z povinnosti provést transkripci nějakého nařízení Evropské komise, z aktuálního života vlády, musí projít připomínkovým řízením, proto celý proces, než se dostane předloha do Sněmovny, trvá déle,« řekl v úvodu na toto téma Grospič.

Každý rezort podle oblasti, kterou spravuje na základě kompetenčního zákona, má svůj okruh dotazovaných podřízených orgánů, které se k návrhu vyjadřují. V připomínkovém řízení se vypořádávají podněty v rámci daného ministerstva, a pak jde návrh do mezirezortního připomínkového řízení. Vyjadřují se k němu podle dané problematiky, k níž se vztahuje, nejen jiná ministerstva, ale také další ústřední orgány. Namátkou třeba Úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro hospodářskou soutěž, ale rovněž obce... Podle problematiky, pokud se jich dotýká.

Po vypořádání vzniklých připomínek dostane návrh na stůl legislativní rada vlády, která má na posouzení také nějaký čas a nakonec celou věc posoudí vláda jako celek. Pokud například návrh zákona schválí, ten putuje do Sněmovny, do lavic poslanců. Takže jeho cesta je dlouhá, složitá a někdy i velmi trnitá.

Iniciativ bývá i více na jedno téma

»Cesta poslaneckého návrhu je o dost jednodušší. Může vycházet z vlastní iniciativy poslance, s nikým ji nemusí konzultovat, nebo návrh předloží více poslanců, poslanecký klub, či zástupci všech klubů. Může jít o jednoduchou věc, ale nejednou také o obšírnou materii, která třeba ani nemá šanci projít, ale je předložena z politických věcných důvodů,« vysvětlil Grospič. Poukázal na to, že je nepsaným pravidlem, že opozice se snaží upozorňovat na řadu nešvarů ve společnosti, mnohdy oprávněně, mnohdy i z hlediska své politické práce, a tím také rychleji zaplňuje Sněmovnu návrhy zákonů. Nejednou se předlohy i tlučou, je jich víc na jedno téma. Jako příklad uvedl komunistický poslanec situaci, kdy KSČM předložila návrh zákona, který řeší otázku vodních zdrojů. »Vzápětí se objevili lidovci, Starostové, vstoupilo do toho ANO svým návrhem. Předložené zákony mají sice stejný cíl, ale každý ho pojímá jinak, z jiného pohledu, představy se nejednou různí, jdou k cíli odlišnou cestou apod.,« zdůraznil.

Grospič také připomněl, že ve Sněmovně leží například větší množství iniciativ, které se týkají úpravy stavebního řízení či úpravy družstevního bydlení, společenství vlastníků, otázky zástavního práva v občanském zákoníku, drobných změn o zákoníku práce, sociálních dávek atd. »Mnohdy jsou to věci, které mají nějaký význam, ale z dlouhodobého hlediska jsou společensky nesystematické, neustále společnost kastují, rozdělují, staví ji proti sobě. To je možná úděl pravicové opozice a je třeba, aby se s tím vláda vypořádávala,« dodal. Vládní kabinet pak musí ke každé poslanecké předloze zaujmout stanovisko - negativní, neutrální, někdy i pozitivní, pokud to zapadá do jejího kontextu.

Komunisté spokojení na 90 procent

Bez ohledu na názor vlády však návrh vždy projedná Sněmovna, a nemusí brát stanovisko vlády vůbec v úvahu. Poslanecké iniciativy se však mnohdy odkládají z jedné schůze na druhou, a čekají ve frontě, než na ně dojde řada, a vládní návrhy je většinou v řadě přeskočí. Vládní koalice – bez ohledu na to, kdo vládne, vždy dává přednost projednávání vládních předloh. Proto také předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v rozhovorech pro náš list nejednou poukázal na to, že spravedlivější by bylo, kdyby se návrhy zákonů projednávaly podle toho, jak postupně do lavic poslanců přicházejí - každý dostane své číslo a podle něj se i pozná, jak dlouho už v dolní komoře leží, a které návrhy je v projednávání »přeskočily«.

A jak jsou komunisté spokojeni s projednáváním svých předloh v tomto období, s plněním svých sedmi podmínek, za nichž tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD? »V tomto volebním období se nám daří plnit své programové cíle více než kdy jindy. Mohu říci, že za již skoro uplynulý rok jsme nejen pocitově, ale také z hlediska faktického, statisticky prokazatelného a prokázaného nejúspěšnější, co si za těch 24 let, co jsem ve Sněmovně, pamatuji. Týká se to zákonů, které předkládáme samostatně jako jednobarevné návrhy, ale i těch, u nichž je KSČM spolupředkladatelem,« uvedl pro náš list. Spokojený je podle svých slov v tomto volebním období zatím zhruba tak na 90 procent.

Pro dolní komoru skončil pracovní rok 18. prosince. Poslanci letos schválili na 14 schůzích celkem 304 tisků, připravili si na premiéra Andreje Babiše a ostatní ministry dohromady 791 ústních interpelací. Jednali na zasedáních 72 dnů (nejdelší trval 19 hodin a 23 minut), při kterých si také docela zacvičili – hlasovali, tedy zvedla i ruce, celkem 3057krát. Na schůzi se Sněmovna sejde znovu 21. ledna.

(ku)