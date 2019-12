FOTO - Pixabay

Odpadové zákony měly přijít mnohem dřív

Za letošní legislativní úspěchy považuje ministerstvo životního prostředí balíček odpadových zákonů nebo novelu vodního zákona, které se dostaly do Sněmovny. Prošla také novela o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, kterou nedávno podepsal prezident Miloš Zeman.

Novela vodního zákona, na které ministerstvo životního prostředí spolupracovalo s resortem zemědělství, počítá se zřízením komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Zákon v červenci schválil menšinový kabinet ANO a ČSSD.

Novela vznikala několik let. Vyhlašovat se podle ní mají stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území ČR. Zákon také počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod.

Novou odpadovou legislativu kabinet schválil v prosinci. Čtyři zákony regulují mj. nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Legislativa by měla platit od počátku roku 2021. Zákony ale mají kritiky, například ekologové nesouhlasí s odložením konce skládkování z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030.

Jedním z hlavních opatření, která má nová legislativa zavést, je zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Zákon o odpadech má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035. Klíčovým opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030.

Schválená norma zavádí také motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny vytřídit postupně od 35 % (rok 2019) do 75 % (rok 2027) svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky: do roku 2025 až 500 Kč, později až 800 Kč v roce 2029.

MŽP by nemělo chválit sebe, ale poslance

Podle poslankyně, stínové ministryně životního prostředí za KSČM Marie Pěnčíkové není snadné hodnotit práci resortu ministerstva životního prostředí za rok 2019. »Je období konce roku a to přece jen člověk bývá naladěn trošku více pozitivně a svátečně, proto bych nerada byla jen kritická. Přesto je třeba konstatovat, že za předešlých 12 měsíců toho ministerstvo moc ke chvále neučinilo. Je pěkné, že se samo chválí za balíček odpadových zákonů, které konečně prošly vládou, ale vzhledem k tomu, že na tyto zákony čekáme už řadu let, tak bych se zrovna tímto moc nechlubila,« řekla našemu listu Pěnčíková. Tvrdí, že to jsou věci, které měly mít už za sebou celou legislativní cestu, nejen vládní projednání. Je přesvědčena o tom, že v příštím roce se o ně svede ještě velký boj na půdě Sněmovny. A tak to vypadá s řadou dalších věcí.

Chválit by mělo podle poslankyně ministerstvo spíše snahy řady poslanců, kteří se snažili ministerstvo v některých zásadních věcech možná i nahradit a přišli se svými iniciativami. »Určitě za zmínku stojí předlohy KSČM, ať již zpřísnění ochrany zemědělského půdního fondu nebo ústavní ochrana vody,« zdůraznila Pěnčíková. Třebaže podle jejího názoru není za co moc MŽP v letos chválit, je na sklonku roku alespoň důvod »popřát panu ministrovi i všem jeho spolupracovníkům více elánu, nápadů a politického umu do roku příštího«. Dodala, že poslanecký klub KSČM jim může již dnes slíbit, že se zúčastní konstruktivní diskuze o jednotlivých zákonech.

