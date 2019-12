FOTO - Pixabay

Kochová. Rekordmanka na ISS

Americká astronautka Christina Kochová se v sobotu stala rekordmankou mezi ženami, pokud jde o dobu strávenou nepřetržitě ve vesmíru. Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) byla v sobotu 289. den a do svého návratu na Zemi rekord ještě značně posune. Na Twitteru to oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Kochová přiletěla na Mezinárodní vesmírnou stanici 15. března. Sobotou překonala doposud nejdelší nepřerušený let ženy do vesmíru, který v letech 2016-2017 vytvořila 288 dny bývalá astronautka NASA Peggy Whitsonová. »Je to báječná věc pro vědu,« řekla Kochová v rozhovoru, který poskytla z paluby orbitálního komplexu televizní stanici CNN. »Vidíme další aspekt toho, jak na lidské tělo dlouhodobě působí pobyt v mikrogravitaci. A to je skutečně důležité pro náš budoucí plán vesmírných letů mířící na Měsíc a na Mars,« doplnila.

Podle časového harmonogramu NASA by se Kochová měla vrátit na Zemi v únoru. Jen o několik dní tak zůstane za americkým mužským rekordem 340 dní pobytu ve vesmíru, který v letech 2015-2016 vytvořil Scott Kelly. Světovým rekordmanem je ruský kosmonaut Valerij Poljakov. Ten na palubě Mezinárodní vesmírné stanice strávil v letech 1994 až 1995 nepřetržitě 437 dní a 18 hodin.

(čtk)