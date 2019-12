FOTO - Pixabay

V Lenoře se znovu peče chléb

Obecní pec v Lenoře na Prachaticku se od sobotního brzkého rána znovu nahřívala. Pekař Augustin Sobotovič připravil k pečení asi 40 bochníků chleba, housky a slané česnekové placky.

Ukázky tradičního pečení jsou v Lenoře oblíbenou a pravidelnou zábavou a podle Sobotoviče jeho srdeční záležitostí. Pec z roku 1837 roztápí obvykle každý měsíc. Od říjnového výbuchu a požáru domu v jejím sousedství v ní ale nepekl.

»Pec poškozená nebyla, ale kvůli tomu, jak vypadalo okolí domu po výbuchu, jsme pečení nepořádali,« řekla Alena Němcová z obecního úřadu. Po zimní přestávce by se pec mohla znovu v měsíčním intervalu začít roztápět v dubnu příštího roku. »Pokud mi to zdraví dovolí,« řekl Sobotovič, který brzy oslaví 80. narozeniny.

Pekařem se vyučil v roce 1956 a ukázkám pekařského umění se věnuje pravidelně nejen v Lenoře. Když se mu pečení nepovede, nevymlouvá se na špatný kvásek, mouku ani pec. »Když něco selže, tak jsem to já. Pec nemá žádné měření a všechno dělám od oka,« řekl Sobotovič. Používá recepty staré přes 100 let. »Mám je v hlavě a za těch třiašedesát let od vyučení je odtud nikdo nevyndá,« dodal.

Společně se třemi pomocnicemi zvládne veškerou přípravu ručně. »Někdy mě dotazy návštěvníků překvapí, mají snad představu, že pečeme ze zmražených polotovarů. Tak jsou z těch supermarketů zblblí,« řekl Sbotovič. Pec roztápí pomocí dřeva listnatých stromů, vyjma dubu. »Ten je kyselý a nechává tříslovinu. Nejraději mám buk,« uvedl. Pec se musí před vložením prvního chleba nahřívat alespoň pět hodin. Vejde se do ní najednou 20 bochníků. Upečené jsou během 50 minut.

Obecní pec původně sloužila nemajetným lidem, kteří neměli dost peněz na to, aby si mohli doma vybudovat pec vlastní. Na pečení se většinou domluvilo více rodin najednou, aby lidé ušetřili na palivu. Pecí bylo v obci několik. V dochované peci se peklo ještě několik let po druhé světové válce. Od roku 1958 je zapsána jako nemovitá kulturní památka. Tradici pečení v ní v Lenoře oživili v roce 1998.

Pec stojí hned vedle hlavní silnice v centru Lenory. Jen pár metrů od ní stával dům se šesti byty, který 3. října zničil výbuch plynu a následný požár. Jeho demolice skončila 20. prosince. Při výbuchu zemřel jeden člověk a dalších devět se zranilo. Policie případ vyšetřuje jako úmyslný trestný čin.

(zku)