Ibrahimovičův návrat k »rosonegri«

Zlatan Ibrahimovic se vrací do AC Milán! Osmatřicetiletý švédský útočník se dohodl se slavným klubem, který je momentálně v italské lize až na jedenáctém místě, na smlouvě do konce sezony s opcí na další rok.

»Vracím se do klubu, k němuž chovám maximální respekt, a do města, které miluji. Budu se svými spoluhráči bojovat, abychom s tohle sezonou ještě něco udělali, a udělám všechno pro to, aby se nám povedlo dosáhnout našich cílů,« řekl Ibrahimovic, který si má za půl roku vydělat 3,5 milionu eur (89 milionů korun). Za »rosonegri« nastupoval už v letech 2010 až 2012. V roce 2011 mu pomohl k zatím poslednímu mistrovskému titulu. V červenočerném dresu odehrál 85 utkání, v nichž dal 56 gólů.

Přetahovanou evropských velkoklubů o norský talent Erlinga Haalanda vyhrála Borussia Dortmund. Devatenáctiletý útočník přestoupil ze Salcburku do týmu německého vicemistra a podepsal smlouvu do června roku 2024. Haaland je jednou z evropských hvězd podzimu. V šesti zápasech Ligy mistrů vstřelil osm gólů a ve 14 utkáních rakouské ligy se trefil šestnáctkrát. V Rakousku byl před Vánoci vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. O rodáka z Leedsu měly zájem také Manchester United, Juventus Turín a Lipsko.

Espaňol Barcelona angažoval trenéra Abelarda Fernándeze, který se má pokusit zachránit aktuálně poslední tým španělské fotbalové ligy v nejvyšší soutěži. Devětačtyřicetiletý kouč na lavičce nahradí Pabla Machína, smlouvu získal do konce sezony. Vedení Espaňolu odvolalo Machína minulý týden po prohře s předposledním Leganés. Bývalý kouč Sevilly nevydržel u mužstva ani tři měsíce poté, co nahradil Davida Gallega.

Arturo Vidal zažaloval podle španělského listu ABC Barcelonu kvůli nevyplaceným bonusům. Dvaatřicetiletý chilský záložník se domáhá částky 2,4 milionu eur (61 milionů korun). Podle médií si Vidal tímto krokem snaží vynutit přestup do Interu Milán, kam chce odejít za svým bývalém koučem z Juventusu Antoniem Contem. Do Barcelony přišel Vidal loni v létě z Bayernu Mnichov za 19 milionů eur a podepsal smlouvu na tři roky. S německým velkoklubem vyhrál třikrát bundesligu.

Robert Moreno nahradí odvolaného portugalského trenéra Leonarda Jardima nahradí u AS Monaka. Jardim při druhém angažmá strávil v sedmém klubu francouzské ligy 11 měsíců, na konci ledna se mužstva ujal po někdejším francouzském kanonýrovi Thierrym Henrym. V tabulce je Monako mimo pohárové pozice a na vedoucí Paris SG ztrácí 17 bodů.

Moreno (42) postoupil se španělskou reprezentací na ME, pak se ale k týmu vrátil Luis Enrique.

Manuel Pellegrini skončil na lavičce West Hamu United. Vedení londýnského klubu ho odvolalo po domácí porážce 1:2 s Leicesterem, o nástupci zatím neinformovalo. West Ham se v tabulce Premier League nachází jediný bod nad sestupovým pásmem. Šestašedesátiletý chilský kouč, který v minulosti vedl i Real Madrid, strávil ve West Hamu rok a půl.

FC Janov, poslední tým italské Serie A podruhé v sezoně mění trenéra. Ročník na lavičce zahájil Aurelio Andreazzoli, kterého po osmi zápasech vystřídal bývalý italský reprezentant Thiago Motta. Ten vydržel devět kol, novým koučem se stal Davide Nicola (46). Bývalý hráč janovského klubu a naposledy trenér Udine, kde skončil letos v březnu.

(zr)