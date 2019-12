Ilustrační FOTO - Haló noviny

Lesy ČR budou ziskové až v roce 2024

Státní podnik Lesy ČR bude ve ztrátě až do roku 2023, vymaní se z ní o rok později. Předpokládá to strategie koncepce podniku. Loni měl podnik zisk 70 milionů, zatímco v předchozích letech se zisky podniku pohybovaly v miliardách.

Strategii bude první lednové pondělí schvalovat vláda. V ČR je již několik let kůrovcová kalamita, cena dříví šla natolik dolů, že stát vyplácí dotace nestátním hospodářům, aby měli peníze na novou výsadbu, protože z prodeje dříví se do zisku nedostanou.

Podle strategie by měl být podnik letos ve ztrátě 990 milionů korun, příští rok by měla ztráta činit 1,9 miliardy, v roce 2021 pak 969 milionů, o rok později 475 milionů a v posledním ztrátovém roce pak 248 milionů korun. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů Kč. Do fondu zakladatele, přes který v minulosti společnost odváděla peníze do státního rozpočtu, by se nemělo do roku 2024 dávat nic.

Tržby podniku by měly podle strategie postupně růst, z více než sedmi miliard korun v roce letošním na skoro 10,5 miliardy korun v roce 2024. Spolu s nimi budou růst i náklady na pěstební činnosti, které by měly podle strategie činit letos 2,4 miliardy, v příštím roce 3,2 miliardy a pak se každoročně zvyšovat o 200 milionů korun až na čtyři miliardy korun v roce 2024.

Strategie rozvoje je podle Jana Příhody z think tanku Czech forest velmi kvalitně zpracována a racionálně popisuje současný stav i některé možné reakce. »Podstatnou otázkou je, zda je reálná úvodní vize, aby Lesy ČR byly v období 2019 až 2024 finančně samostatným hospodářem, protože v tomto období nelze v důsledku předpokládaného pokračování kalamity očekávat návrat cen dříví k normálu a zároveň je nutné počítat s razantním nárůstem nákladů na obnovu porostů,« dodal Příhoda.

Průměrná mzda pracovníka lesů má být 43 tisíc

Zvyšovat by se měla také průměrná mzda na jednoho pracovníka, v příštím roce by měla činit 43 063 Kč, v dalších letech by měla růst o čtyři až pět procent na cílových 51 059 v roce 2024. Firma by měla také zvýšit počet pracovníků až na 3705 ze současných 3540, které podle strategie zaměstnává letos. Počet lidí v dělnických profesích by se měl postupně zvýšit ze současných 1020 na 1200.

Koncepce také počítá se zvýšením podílu přirozené obnovy lesů ze současných méně než 30 na 40 procent na konci období. Od příštího roku by mělo také dojít k rozšíření území, o které se starají lesní závody. Měly by pak samy v příštím roce vytěžit 864 458 kubických metrů dříví oproti 477 200 v roce letošním.

Podnik už od letošního roku změnil tendry na zpracování dřeva. Rozčlenil je do tří typů podle toho, jak je dané území zasažené kůrovcovou kalamitou. Nejvíce zájemců podalo nabídky na 23 tzv. kalamitních jednotek, které pokrývají území nejvíce zasažené kůrovcem. Firmy budou na těchto jednotkách provádět těžbu a pěstební práce. Vytěžené dřevo si budou prodávat samy Lesy ČR. Na devíti postkalamitních jednotkách budou firmy provádět pouze pěstební práce. Takzvaná klasická komplexní zakázka, kdy firmy dělají těžbu, pěstební práce i dřevo prodávají, se týkala 22 jednotek. V tendru 2019+ se komplexní zakázka týkala všech jednotek.

Lesy ČR obhospodařují zhruba 45 procent českých lesů a 86 procent lesů ve státní správě. Starají se o 37 tisíc kilometrů lesních cest.

(ku)