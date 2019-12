O postupu našich hokejistů na MS 20 rozhodne úterní zápas s Kanadou

Prohra s Američany, ale cenný bod

Čeští hokejisté prohráli po dramatické bitvě na mistrovství světa juniorů v Ostravě s týmem USA 3:4 v prodloužení a v tabulce skupiny B jsou se čtyřmi body třetí. Před závěrečným duelem s Kanadou stále nemají jistý postup do čtvrtfinále. Do další části turnaje je může posunout již úterní odpolední souboj Ruska a Německa. Češi potřebují, aby jedno z mužstev vyhrálo v základní hrací době nebo aby dva body získali Němci.

Svěřenci trenéra Václava Varadi v dnešním zápase po gólech kapitána Libora Zábranského vedli 2:1, Američané však ve druhé třetině vývoj utkání otočili. V 49. minutě vyrovnal Petr Čajka, o rozhodující trefu se v čase 63:14 postaral Cole Caufield.

Úvod utkání patřil zámořským hráčům. Ve 3. minutě byl vyloučen Kučeřík a Američané první přesilovou hru využili. Po Robertsonově přihrávce zpoza branky překonal Paříka, který nahradil v české sestavě nemocného Dostála, Pinto a připsal si čtvrtý gól na turnaji.

Zvýšit vedení favorita mohl Caufield, ale trefil jen tyč. Český tým nebyl v útoku moc nebezpečný, přesto se mu podařilo vyrovnat. V 10. minutě využil Knightova zakrytého výhledu Zábranský, jenž se prosadil střelou od modré čáry. Kapitán domácího výběru se postaral i o druhý český gól, když po ideální Pláškově přihrávce využil v 19. minutě dvojnásobnou početní výhodu.

Ve druhé třetině ale Američané vývoj zápasu otočili. Nejprve překonal Paříka Kaliyev a v 27. minutě využil Zagrasovu efektní přihrávku Drury, jenž zakončil do odkryté branky. Češi měli šance v početních výhodách, Plášek ani Teplý však Knighta nepřekonali. Ve 40. minutě navíc domácí přišli o útočníka Jeníka, jenž si po střetu u mantinelu poranil koleno, a trenér Varaďa tak měl k dispozici už jen deset útočníků.

V 47. minutě rozjásal vyprodanou Ostravar arenu při signalizované početní výhodě Kubíček, rozhodčí však jeho gól po kontrole u videa neuznali kvůli Pavlovu kontaktu s brankářem. Varaďa se snažil změnit verdikt arbitrů trenérskou výzvou, ale neuspěl.

Zklamání však z českých hráčů i fanoušků rychle vyprchalo, neboť v následné přesilové hře dorazil Kubíčkovu střelu Čajka a vyrovnal. Další gól již v základní hrací době nepadl a muselo se prodlužovat. V nastavení měli puk častěji na hokejkách Češi, o rozhodující gól se však postaral Caufield. Američané tak mají na rozdíl od domácího týmu čtvrtfinále jisté.

Václav Varaďa (trenér): »Kluci dnes hráli na maximum a věřím, že to bylo vidět. I když si americký tým vytvořil šance, trefil tyčky nebo to skončilo na hrudi Lukáše Paříka, tak si myslím, že nechali na ledě všechno a bojovali o výsledek. Ze zápasu jdeme se vztyčenou hlavou a s bodem, který je pro nás velmi dobrým skokem do posledního zápasu, který nás čeká v úterý. Ještě více než bodu si ale cením našeho výkonu.«

Libor Zábranský (obránce): »Byl to strašně emočně náročný zápas. Hrozně jsme chtěli, myslím, že to bylo vidět. Bohužel jsme neurvali tři body, ale máme bod, kterého si ohromně vážíme. Na tomhle turnaji je ta skupina hrozně vyrovnaná, každý bod může rozhodnout. Takže jsme za to rádi, ale teď po půlnoci je nový den. Zítra máme proti sobě strašně těžkou Kanadu.«

Lukáš Pařík (brankář): »Byl jsem lehce nervózní, ale byl to zápas jako každý jiný. Chtěl jsme předvést co nejlepší výkon a užít si ho. Při oslabeních nás soupeř zmáčkl, těžko se nám dostávalo z pásma, ale kluci to zvládli neskutečně. Vyhazovali kotouče a strašně mi pomáhali. Bod je extrémně důležitý, ale čeká nás ještě jeden zápas ve skupině, který musíme zvládnout.«

Česko - USA 3:4 v prodl. (2:1, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Zábranský (Klikorka), 19. Zábranský (Plášek, Teplý), 49. Čajka (Kubíček) - 4. Pinto (Robertson, Wahlstrom), 22. Kaliyev (Zegras, Miller), 27. Drury (Zegras, Kaliyev), 64. Caufield (Turcotte). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Vikman (Fin.) - Nordlander (Švéd.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 8693 (vyprodáno).

Česko: Pařík - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Jeník, Pytlík, Plášek - Teplý, Čajka, Blümel - Raška, Pavel, Myšák - Pekař, Šik. Trenér: Varaďa.

(zr)