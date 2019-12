FOTO - Pixabay

Vláda není rozhazovačná, myslí na občany

Erár bude letos zřejmě hospodařit se schodkem kolem 30 miliard korun, řekla v České televizi svůj odhad ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Přesná čísla o letošním hospodaření vlády zveřejní ministerstvo financí 3. ledna.

Vláda tak bude hospodařit nejhůř za poslední čtyři roky. Loni vykázala přebytek ve výši 2,9 miliardy. Na letošek si naplánovala schodek 40 miliard korun a podle Schillerové je už teď jasné, že ho kabinet Andreje Babiše (ANO) dodrží. Rozpočet celých veřejných financí, do kterých se započítávají i rozpočty krajů, obcí nebo zdravotních pojišťoven, nicméně skončí v mírném plusu.

Ze všech rozpočtových příjmů rostou letos nejrychleji odvody z mezd. Na daních z příjmů zaměstnanců a na sociálním pojištění vláda letos vybere o víc než 50 miliard korun více než loni. »Letos mzdy rostou meziročně asi o 7,4 procenta,« uvedla Schillerová. S tím pak zároveň rostou i daně ze závislé činnosti a sociální pojištění. Také proto se vládě letos podařilo hospodařit lépe, než si naplánovala. Místo schválených 40 miliard bude rozpočtový schodek zhruba o 10 miliard nižší. »Dnes se pohybuje schodek pod 30 miliardami, ale čekají nás ještě dva pracovní dny, kdy přijdou ještě určité daně po splatnosti a budeme platit ještě nějaké faktury. Takže já to odhaduji, že se schodek bude pohybovat okolo 30 miliard,« řekla v pátek ministryně.

Podle předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré (KSČM) bude-li deficit eráru opravdu kolem 30 mld. Kč, a rozpočtovaný je 40 mld. Kč, de facto bude naplněn. »Hodně se mluví o tom, že je to nejhorší výsledek za několik posledních let. Ale je třeba si uvědomit, že buď kritizujeme, že je rozpočet špatně sestavený, když končí v přebytku. To dělá pravicová opozice. Nebo skončí, jak je rozpočtován, v tomto případě dejme tomu se schodkem 30 mld. Kč, a je kritizován za to, že jde o nejhorší schodek. Měli bychom si vybrat, co vlastně očekáváme,« zdůraznila pro náš list Vostrá. Osobně je přesvědčená o tom, že pokud byl deficit státního rozpočtu naplánován na 40 miliard, a výsledek bude lepší, kolem 30 miliard, můžeme být spokojeni.

Vostrá: Táhneme za sebou chyby minulosti

Pokud jde o debatu, zda tak vysoké schodky v období růstu ekonomiky jsou správné, musíme si podle předsedkyně sněmovních rozpočtářů uvědomit, že stále dorovnáváme propady v některých odvětvích, které způsobily předchozí vlády. Takže slova ministryně Schillerové považuje za vcelku akceptovatelné. »Opravdu za sebou táhneme věci z minulosti, které se dnes kritizují – viz solární baroni, ale jsou to závazky vzniklé za minulých vlád. A kabinet, který tolerujeme, se s nimi musí vypořádat,« dodala Vostrá.

Parlamentní opozice hospodaření vlády kritizuje, je přesvědčena o tom, že v době ekonomického růstu není k rozpočtovému schodku důvod. »I v době ekonomického růstu se ukazuje, i v porovnání s minulým rokem, že vláda hospodaří hůř a hůř, místo abychom se připravili na případné zpomalení,« tvrdí ekonomický expert ODS a poslanec Jan Skopeček. Předseda KDU-ČSL a poslanec Marek Výborný míní, že kabinetu docházejí zdroje na všechny populistické sliby svým voličům.

Že pomohly miliardy z privatizace?

Některé opoziční strany při své kritice Babišovy vlády poukazují rovněž na to, že si letos vylepšila rozpočet příjmem z privatizačních zisků. »Schodek je ve skutečnosti mnohem horší, protože jak víme, vláda si letošním rokem zcela nesystémově pomohla 18,5 miliardy z privatizačního účtu,« nechal se slyšet třeba předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

»Oněch 18 miliard korun, které byly přímo zapojeny do státního rozpočtu, nezůstalo ležet na účtech, ale vláda je použila – a vzhledem k tomu, že primárně směřují na navýšení a valorizaci důchodů, podle nás je to v pořádku. Je lepší, když je z větší části dostanou například naši senioři,« zdůraznila pro Haló noviny Vostrá. A je nutné si podle ní také uvědomit – přestože rozpočet skončí s deficitem, jedno velké plus má – peníze jdou do kapes našim občanům. Senioři, a třeba i rodiče s dětmi, budou mít z hospodaření státu hmatatelný užitek, což je dobře.

Ministerstvo financí počítá s tím, že stát bude hospodařit s rozpočtovým schodkem i příští rok. Poslanci v prosinci znovu schválili rozpočet 2020 s deficitem 40 miliard korun.

(ku)