Drazí koncesionáři, byl to dobrý rok!

Drazí koncesionáři, byl to dobrý rok!Drazí koncesionáři, vám děkuji za vše, co se v letošním roce veřejnoprávní České televizi, tedy mně, podařilo.Nejprve mi byla koncem června přiklepnuta odměna, stejně jako v letech předchozích, ve výši 2,4 milionu korun, rovnající se mým deseti platům. V říjnu mi Sněmovna přes počáteční průtahy schválila výroční zprávy o hospodaření a činnosti ČT za roky 2016 a 2017. Ukázalo se totiž nakonec, že všechny součty, nejen dva a dva, jsou v pořádku. Překážkou nakonec nebyly ani její údajně začerněné zprávy.V listopadu jsem byl zaskočen pozvánkou na oslavu padesátých narozenin bývalého šéfa energetického gigantu ČEZ Martina Romana do Londýna. Dlouho jsem přemýšlel, zda se mám na večírek bývalé toskánské party dostavit, vědom si toho, že v čele nestranného a vyváženého média ČT musí být člověk bez poskvrny. Jenže nebýt ve společnosti tak významných osobností, jakými jsou exministr Mirek Topolánek či šéf karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška, se mi zdálo být urážkou.V prosinci jsem byl nejprve trochu zaskočen, když můj sedmimiliardový rozpočet televize na rok 2020 podpořili jen dva radní ČT. Jsem ale přesvědčen, že současný negativní postoj zbývajících třinácti se v novém roce změní. Vždyť zástupci ostatních parlamentních stran chtějí mít také své stále místo ve vysílání mé, tedy vaší, televize.Drazí diváci, neskrývám, že jednou z mých priorit v příštím období je navýšení vašich daní ze současných měsíčních 135 Kč o pár drobných navíc pro další zkvalitnění vysílání.A tak závěrem přijměte ještě jednou mé poděkování za vaši dosavadní přízeň, kterou opět nezklamu. Ani se mi nechce věřit, že mé nemovitosti ve stověžaté matičce prý pomalu atakují magickou hranici 100 milionů českých korun.Do nového roku přidávám, moji milí koncesionáři, doporučení, které jste mohli zaslechnout v živém vysílání na Facebooku na stránkách Stardance: »Kdybych mohl vzkázat něco našim divákům, doporučil bych jim, aby, až půjdou k volbám a budou volit ty, kteří je zastupují, měli by jim říct, že je Česká televize důležitá. Protože politici nám můžou hodně pomáhat, ale oni nám umí taky dobře škodit. A já bych byl rád, kdyby těch, kteří nám budou pomáhat, bylo v příštích letech mnohem víc než...«P.S.: Přeji Vám, pane generální řediteli naší veřejnoprávní ČT, aby diváků sdílejících mé řádky bylo co nejméně. I když poctivější by bylo, kdyby se o Vaše jméno rozšířil seznam osob, o jejichž skalp usiluje fanklub Milionu chvilek v čele s vůdcem a zachráncem českého národa Mikulášem Minářem.Ve Vašem případě by byl jejich požadavek skutečně oprávněný!

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM