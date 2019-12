Naše kroky směřují do roku 2020

Máme za sebou Vánoce. Díky cenám potravin se nám poněkud zdražily. Především maso a masné výrobky notně zaútočily na naše finance. Holt takový je následek malé potravinové soběstačnosti. Africký prasečí mor vyhnal světové ceny vepřového masa nahoru. Mnohé zklamala i Česká pošta, přes všechnu snahu balíky v mnoha případech nestíhala doručit na Vánoce. Doufejme, že je doručí do konce tohoto roku a v tom příštím se polepší. Ušetří tak nám všem hodně stresu a zklamání. Ke zlepšení stavu došlo u soukromých dopravců. Lidé se ke svým cílům dostávají už poměrně dobře. Také se patří poděkovat všem, kteří si vzpomněli na lidi osamocené, děti v dětských domovech a v neposlední řadě i zvířátka v různých útulcích. Nikdo by neměl zůstat opuštěn a sám. Odborníci říkají, že lidé pomáhají mnohem více než v minulosti. Lidský život je to nejcennější, co máme. Někdy se zdá, že ubíhá příliš rychle nezávisle na nás. Proto jej skutečně žijme, nic ze svých cílů a povinností příliš neodkládejme, ať už se jedná o soukromé nebo pracovní věci. Práce hraje významnou roli, naplňuje nás uspokojením a je dobré, že je u nás velmi nízká nezaměstnanost. Práce je naším naplněním i prostředkem obživy, zárukou jistoty.

Rok končí, jaký bude ten další, záleží na každém z nás. Připijme si sklenkou moravského vína a přejme vše dobré lidem kolem nás, především zdraví, které nelze koupit za žádné peníze.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM