Redakční sloupek

NE kultuře šikany

Na novoroční předsevzetí moc nedám – protože vím, že dlouhodobě žádná v praxi zrealizovat nedokážu, ale jsou mezi námi ti, jejichž volní vlastnosti jsou lepší než ty mé, ti, kteří když se zakousnou, tak nepovolí. A právě těm bych doporučil v rámci předsevzetí nezapomenout na jeden z posledních vzkazů papeže Františka. Pronesl jej při nedávné návštěvě Japonska, a to, když odpovídal na otázku jednoho z tamních studentů – jak se bránit školní šikaně…

Svatý otec svou odpověď pojal v širším rozměru. Vyslovil se proti celé epidemii šikany, agrese a zla, které bohužel současný svět provázejí víc a víc. Šikaně se podle něj daří právě proto, že je tak živená strachem coby nepřítelem dobra, lásky a pokoje. Šiřitele šikany, agrese, zla a nenávisti pak označil za svým způsobem oběti právě toho strachu, za jedince, kteří si šikanováním bezmocných či odlišných jedinců (a nejen jedinců) neadekvátně zvyšují své vlastní sebevědomí. Nepřipomíná vám to něco?

Není lepší než snadné odsouzení potenciálního nebezpečí být pozitivní? Přijmout levicové hodnoty solidarity – tedy i s těmi rodinami, které musely opustit své domovy? Nejen podle papeže Františka bezesporu.

Vzkazy svatého otce by se ale měli řídit i mnozí světoví státníci, kteří se pohodlně stali populistickými šiřiteli oněch mnohdy absurdních strašáků, nebo tací, kteří sami zlo dlouhodobě šíří v praxi a na každého, kdo na to upozorní, dští oheň a síru. Jako třeba pravicový izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který krátce před svátky obvinil z antisemitismu dokonce i Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu. Reagoval tak na oznámení prokurátorky ICC, že zahájí vyšetřování válečných zločinů na palestinských územích. »Proti židovskému lidu se vrhají nové edikty - antisemitské edikty ICC, které nám říkají, že my, Židé, nemáme právo zde žít a dopouštíme se tím válečného zločinu,« vykřikuje jeden z šiřitelů oné šikany, agrese a zla - Netanjahu. Přitom za válečné zločiny by podle ICC mohli být stíháni Izraelci i Palestinci – nejde tedy o to, že by soud bral Židům právo žít v Izraeli. On jen chce, aby tu Židé žili jako rovní s rovnými i s ostatními původními národy a menšinami. Aby si tu přestali nárokovat výlučné postavení. A hodlá proto prověřit možné válečné zločiny například v podobě budování nelegálních osad na palestinských okupovaných územích, mezi něž patří i ta, na nichž kázal papežem často připomínaný největší bojovník proti strachu – Ježíš…

Roman JANOUCH