O době, která potřebuje lži…

Nedivím se mnohým, že kromě sportu a pohádek či některých oddychových filmů se na televizní komentáře, reportáže či zpravodajství ani nedívají. Znám jich takových dost. I já mám s díváním se na mnohé pořady potíže a nechci se zbytečně rozčilovat, když mladý, nedávno z fakulty sociálních věd vyšlý redaktor, řekne nějakou »moudrost«, která potvrzuje jeho neznalosti nebo zlovůli. Bohužel, posluchači, nepamatující minulost, začínají věřit chybám, »překlepům« anebo lžím. I tak se nám však třetina těch, kteří prožili alespoň »kousíček minulosti«, nebála říci, že před Listopadem bylo líp. Proto zřejmě čím víc zlovůle, tím lépe. Už jistý šéf propagandy říkával, že »opakovaná lež se stane pravdou«. Zvláště pak u těch, kteří o minulosti nemohou vědět nic. Proto i zmíněný předlistopadový socialistický režim dokonce podle rezoluce přijaté až v Bruselu může být postaven na roveň německému nacismu či je možné tvrdit, že druhou světovou válku vyvolaly hitlerovské Německo a Sovětský svaz, z čehož prý plyne i to, že východní Evropu Rudá armáda neosvobodila, ale vlastně okupovala. Také naši režimní novináři se snaží alespoň maličkostí přispět na převyprávění skutečnosti. Několik příkladů z poslední doby...

Z jedné televizní reportáže jsme se dozvěděli, že do roku 2014 krásný mlýn na jihu Čech devastovalo zdejší JZD a teprve poté, co ho koupil jistý majetný člověk, začala jeho rekonstrukce. Dnes už je vcelku opraven. Prostředky onoho majitele - ví bůh, kde na ně sehnal - umožnily, že se zas může začít objevovat ve své staré, snad středověké kráse. Jenže JZD skončila brzy po roce 1989. Co bylo dál? Přes dvacet let chátrání žádné budově nepomůže. Starat se o mlýn měl někdo jiný, a nikoli už dvacet let neexistující místní JZD.

Nebo jiný příklad. Vzpomínka na bitvu u Arden. Prý šlo o bitvu, která rozhodla druhou světovou válku. Ne bitva u Stalingradu, u Kurska, ale jedna z bitev už drolícího se nacistického wehrmachtu, který se pokusil ještě jednou odrazit Spojence. Těch bitev v té době bylo nemálo. Stačí si připomenout tu o Budapešť a Dunaj, či východopruskou operaci Rudé armády, která se neobešla bez řady bitev, o bitvě o Berlín ani nemluvě.

A ještě jeden namátkou zvolený příklad. Byl z jednoho pořadu 25. prosince. Mladý redaktor nám v něm sdělil, že 25. prosinec se slavil už »v 6. století v celé Evropě«, a myslel to vážně. V té době ještě ve víc než polovině Evropy uctívali svá pohanská božstva. Tak to bylo i u nás. Sem k nám do střední Evropy křesťanství přinesli až Konstantin a Metoděj, a to bylo v druhé polovině 9. století, pohanští Prusové ještě na sklonku 10. století zavraždili českého biskupa Vojtěcha, když se pokusil narušit jejich modly. A na Rujáně, v Ankoně, u zdejších Slovanů stále v té době vládl Svantovítův kult, který nám zobrazil ve slavné Slovanské epopeji Alfons Mucha. Atd.

Uvedl jsem jen tři příklady nepravd. Denně jich vstřebáváme, pokud sledujeme televizi, řadu. Tak krok za krokem jsme přesvědčováni, že naše minulost byla ve všem špatná a že změna nastala Listopadem, od kdy vládne »pravda a láska«. Ty tři příklady svědčí o jiném než o pravdě. O lásce ani nemluvě. Jen dokazují, že špatná je doba založená na lžích, ale možná, že právě proto lidé pochopí, že systém, který tyto lži potřebuje, je na tom skutečně nedobře.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice