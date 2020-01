»Zelené« vyhlášky přitvrzují

Obce musí povinně zajišťovat celoroční svoz použitých jedlých olejů a tuků, zpřísňují se také požadavky na stálé spalovací zdroje a národní parky České Švýcarsko a Podyjí se nově člení do čtyř zón. Změny zavádějí vyhlášky ministerstva životního prostředí (MŽP), které platí od včerejška.

Oleje podle nové vyhlášky nesmějí být odkládány do jiných biologicky rozložitelných odpadů ani do obecních kompostů. Dosud bylo třídění dobrovolné. Podle statistik ministerstva třídilo v roce 2016 oleje a tuky zhruba deset procent z 6258 obcí. Vykázaly tehdy 88 tun vytříděného oleje a tuku. O rok později se počet třídících obcí zvýšil na zhruba 900, vytřídilo se 192 tun.

Někde budou zavedeny speciální kontejnery na olej či tuky, jinde se bude sběr konat ve sběrných dvorech nebo dalšími způsoby. Využitím jedlých olejů a tuků se podle resortu podporuje snaha o využití neropných zdrojů v různých odvětvích průmyslu, například v chemickém, gumárenském či dřevařském.

Podle stínové ministryně životního prostředí za KSČM Marie Pěnčíkové resort dlouhodobě bojuje s novým zákonem o odpadech, a tak v tomto případě přichází alespoň s dílčími řešeními. »Vytříděním těchto odpadů se zvyšuje samozřejmě možnost jejich dalšího využití. Pro obce to bude určitá vyšší ‚zátěž‘, ale právě obce řeší odpadové hospodářství na svých územích. Obecně je co nejlepší možné třídění cestou, jak nakonec omezit množství odpadu, protože ho prostě vrátíme zpět do nějakého procesu výroby, vrátíme ho zpět k jeho dalšímu využití. Nežijeme, a v blízké budoucnosti rozhodně nebudeme žít, v nějaké bezodpadové společnosti. Každý krok, který navýší možnosti recyklace, je určitě přínosný,« řekla našemu listu. Doufá, že ministerstvo přijde i s pomocí obcím, ať již poradenskou, tak i finanční. Řada obcí podle ní určitě přivítá dotační tituly na zakoupení nádob na třídění, úpravy sběrných dvorů atd.

Naučí se ministerstva spolu komunikovat?

Od nového roku mohou být na trh dodávány pouze spalovací zdroje splňující podmínky ekodesignu. »V prodeji tedy budou pouze kotle splňující tyto podmínky a doprodávány zásoby vyrobené a vytvořené v době před účinností tohoto ustanovení. To samé platí v ČR pro lokální topidla, tedy pro kamna,« uvedl úřad. Od ledna také musí revizní technici doklady o provedené kontrole vkládat do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a výrobci kotlů musí tyto odborně způsobilé osoby zapisovat do databáze revizních techniků, jež má být podle zákona o ochraně ovzduší kompletní nejpozději do konce ledna.

Podle Pěnčíkové jde o další dílčí řešení problematiky ochrany životního prostředí. »Ač jsme měli obavy o nízkopříjmové skupiny obyvatel, tady, v součinnosti s kotlíkovými dotacemi, se ministerstvo snaží, aby dopad na obyvatele byl pokud možno co nejméně citelný,« uvedla. Evidenci odborně způsobilých techniků považuje za pozitivní. »Podívejme se na nedávný výbuch na Slovensku. Jsou věci, které by měly být provedeny opravdu odborně,« dodala Pěnčíková.

Platná je od 1. ledna také novela takzvané kalové vyhlášky, jež posouvá povinnost plnění změn v aplikaci kalů do půdy o tři roky na začátek roku 2023. Podle Pěnčíkové to svědčí o tom, že ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství spolu historicky špatně komunikují a řadu věcí nejsou schopna si společně vzájemně vyříkat a vysvětlit. »Snad se dočkáme doby, kdy se to obě ministerstva naučí,« věří stínová ministryně.

Nová zonace národních parků

Účinnosti nabyly i dvě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národních parků České Švýcarsko a Podyjí. Nově člení území parků do čtyř zón podle cílů ochrany a stavu ekosystémů na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny. S každou se pojí různá omezení. Zonace zbývajících dvou národních parků - Šumava a Krkonošského - se připravují, vyhlášky budou podle ministerstva vydány v průběhu roku.

Ústavní soud loni zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která nová pravidla zavádí. Byla také terčem kritiky prezidenta Miloše Zemana i Svazu obcí Národního parku Šumava. Podle Pěnčíkové již samotné projednávání novely bylo velice bouřlivé, vedly se dlouhé diskuse a ne všichni jsou s přijatým zněním zákona spokojeni.

