FOTO - Pixabay

Armádu čekají změny v misích i další modernizace

Armádu čekají letos změny v misi v Afghánistánu, velení misi v Mali nebo další výrazné modernizační projekty za desítky miliard korun. Bude pokračovat nábor nových vojáků i příslušníků aktivní zálohy. Armáda se také vrátí ke třístupňovému systému velení a řízení.

Ministerstvo obrany plánuje pokračovat v modernizaci armády. Loni uzavřelo smlouvy a rámcové dohody na nákup techniky či zbraní za zhruba 43 miliard korun. Je mezi nimi pořízení vojenských vrtulníků z USA, radarů z Izraele nebo přepravních letadel ze Španělska. Ministr Lubomír Metnar (za ANO) označil uplynulý rok za »prošlapávání cesty akvizičních procesů vysokým sněhem«. »Byla to těžce odvedená práce, protože než se ty akviziční kry hnuly, tak tomu předcházelo obrovské úsilí, které museli mí gesčně příslušní kolegové odvést,« řekl ČTK.

Letos bude nejvýraznějším tendrem, který by rád úřad dokončil, pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty. Za největší zbrojní zakázku v historii země obrana zaplatí podle předpokladů přes 50 miliard korun. Ministerstvo nyní posuzuje předběžné nabídky tří účastníků soutěže, vítěze chce úřad vybrat na jaře.

Ještě na počátku roku by mohla být podepsána smlouva na dodavatele malého letadla pro přepravu vládních činitelů. Metnar očekává také dokončení nákupu ručních zbraní, protiraketového kompletu SHORAD, děl ráže NATO nebo terénních vozidel.

Armádu čekají podstatné změny i ve struktuře velení. Z dosavadního dvoustupňového systému, který byl zaveden kvůli úsporám před několika lety, se vrátí zpět na systém třístupňový. Rozdělen bude na strategickou, operační a taktickou úroveň.

Pokračovat bude také rozvoj nových jednotek. Na podzim vznikne výsadkový pluk, který postupně nahradí 43. výsadkový prapor, už od ledna budou vytvořeny prapor podpory nasaditelných sil a 533. prapor bezpilotních systémů. Bude pokračovat budování velitelství kybernetických a informačních operací.

Armáda bude velet misi v Mali

V zahraničních misích bude armáda stále nejaktivnější v Afghánistánu. V březnu tu ukončí ostrahu základny Bagrám a bude se více věnovat výcviku speciálních afghánských sil. Na základnu do Kábulu se také vrátí polní chirurgický tým. Větší pozornost se přesune do Mali, kde v polovině roku česká armáda poprvé převezme velení spojenecké mise. Na starosti bude mít výcvikovou misi Evropské unie. Čeští vojáci zároveň budou pokračovat v ostraze velitelství této mise i výcvikové základny. Vojáci budou i nadále sloužit v Pobaltí či na Sinaji.

Asi 900 vojáků bude také v druhé polovině roku vyčleněno do takzvané evropské battlegroupy, kterou má EU k dispozici pro případ řešení nenadálých krizí.

Vedení ministerstva čeká boj za další růst rozpočtu na další léta. Vládní koalice slíbila, že do roku 2021 bude ČR vydávat na obranu 1,4 procenta svého HDP. Rozpočet ministerstva obrany by se tak měl zvýšit ze 75,5 miliardy korun, které bude mít k dispozici letos, na asi 85 miliard v roce 2021. Podle dalšího slibu by české výdaje na obranu měly v roce 2024 dosáhnout dvou procent HDP. To by ale znamenalo navýšení rozpočtu v letech 2022 až 2024 o asi 50 miliard korun, což odborníci nepovažují za příliš reálné.

(jad)