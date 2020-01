Indická JE Kudankulam FOTO - Essential Communication

České firmy pomáhají s bloky VVER po celém světě

Produkce od českých firem v roce 2019 putovala do většiny zemí, kde se staví reaktory typu VVER. Dodávky pro tyto projekty ruské korporace pro atomovou energii Rosatom mají rozsah od Běloruska, přes Arménii až po Indii.

»Společnost ARAKO za rok 2019 vyvezla ze svého produktového portfolia pro jadernou energetiku přes 1 300 kusů armatur v hodnotě necelých 8 milionů eur do jaderných elektráren Kudankulam, Kurská, Kalininská, Leningradská, Běloruská a Smolenská. Z toho 90 % objemu dodávek v roce 2019 bylo určeno pro 3. a 4. blok elektrárny Kudankulam v Indii. Mezi naše podepsané projekty patří elektrárny Hanhikivi ve Finsku, Akkuyu v Turecku, 3. až 6. blok Kudankulam v Indii, Paks II v Maďarsku a El Dabaa v Egyptě,« uvádí Julia Dolgusheva, výkonná ředitelka společnosti ARAKO.

Do indické elektrárny Kudankulam, kde bude postaveno celkem 6 bloků typu VVER-1000 (dva jsou již v provozu), směřovala produkce i z dalších českých armaturek. »Přes společnost IK ASE, součást korporace Rosatom, jsme dodali vysokotlaká šoupátka pro 3. blok jaderné elektrárny Kudankulam. Pro 4. blok nás dodávky čekají začátkem příštího roku. Celkem se jedná o 84 kusů vysokotlakých armatur do 2. a 3. bezpečností třídy,« říká Lenka Lebedová, managerka exportního prodeje pro jaderné elektrárny společnosti Armatury Group.

Společnost MSA podle Vadima Zinčenka, projektového manažera Oddělení jaderné energetiky, dodávala v roce 2019 armatury pro 3. a 4. blok elektrárny Kudankulam a do ruských jaderných elektráren Balakovská a Smolenská. Pro roky 2020 a 2021 jsou pro firmu perspektivní projekty v Indii (5. a 6. blok Kudankulam), v Bangladéši (jaderná elektrárna Rooppur) a v Rusku (elektrárny Kurská II a Balakovská).

Do projektů Rosatomu putují z ČR i další typy produkce. Například pro tureckou jadernou elektrárnu Akkuyu budou přes společnost CKBM (součást Rosatomu) dodány výkovky od společnosti ŽĎAS v hodnotě 1,866 milionů eur.

»Ve spolupráci s našimi partnery v Rusku velmi intenzivně pracujeme na možnosti dodávek našich kabelů do 3. a 4. bloku indické elektrárny Kudankulam. Pro její 1. a 2. blok jsme totiž naše kabely dodávali. Co se týče dodávek za rok 2019, dodávali jsme kabely pro naše partnery v Rusku, kteří pak své výrobky vyrobené s použitím našich kabelů dodali do jaderných elektráren Kurská II a Leningradská II. Jednáme také o dodávkách kabelů, které by šly do čínských projektů Rosatomu,« komentuje Zdeněk Tošner, obchodní ředitel pro export společnosti Kabelovna Kabex.

Kromě toho, že se české firmy podílí na výstavbě nejmodernějších verzí reaktorů typu VVER, ať už jde o modernizované VVER-1000, nebo VVER-1200 a VVER-TOI generace III+, se dodávky od českých firem dostaly přes dceřiné společnosti Rosatomu i do elektráren typu VVER-440 na hranici mezi Evropou a Asií. Řeč je o jaderné elektrárně Mecamor v Arménii.

»V roce 2019 jsme provedli modernizaci systémů kontroly a řízení na druhém bloku v jaderné elektrárně Mecamor, kterou jsme po vzájemné dohodě realizovali přes Rusatom Service, dceřinou společnost Rosatomu. Realizace zakázky probíhala od června 2017 do září 2019 a během této doby jsme se společností ZAT a.s. provedli výměnu systémů řízení reaktoru RRCS (Reactor Rod Control Systems) a RTB (Reactor Trip Breaker),« popisuje David Pavlis, vedoucí odboru Marketing společnosti ŠKODA JS.

»Součástí dodávky byla i integrace části funkcí systému RTS (Reactor Trip System). Konkrétně jde o havarijní ochrany reaktoru, což je první dodávka s touto rozšířenou funkčností v historii projektů řídicích systémů ZAT pro primární okruh jaderných elektráren. Kompetence k této zakázce jsme získali díky realizaci výměny systémů kontroly a řízení v jaderných elektrárnách v sedmi státech včetně České republiky,« doplňuje Karel Stočes, ředitel divize Energetika ze společnosti ZAT, která byla do projektu zapojena prostřednictvím ŠKODA JS.

Mezi další tradiční dodavatele Rosatomu patří i společnost ZPA Pečky. »V tomto roce jsme dodali do objektů jaderné energetiky Ruska pro koncern Rosatom 244 kusů servomotorů (188 kusů servomotorů MOA, 54 kusů servomotorů MOA OC, 2 kusy servomotorů MOKA) v hodnotě 24,5 milionu korun. V roce 2020 očekáváme dodávky pro korporaci Rosatom (pro jaderné elektrárny Kurská, Rostovská, Rooppur, Kudankulam, Tianwan a Akkuyu) zboží v hodnotě kolem 38 milionů korun,« uvádí Sergej Nepovim, obchodní ředitel společnosti ZPA Pečky.

České firmy byly tradičně u většiny projektů Rosatomu. V příštím roce oslaví spolupráce českého a ruského jaderného průmyslu 65. výročí a její počátky byly spojeny s výstavbou první československé jaderné elektrárny. V 70. letech minulého století hledal ruský průmysl partnera pro výstavbu jaderných elektráren v zemích bývalého Východního bloku a české firmy se staly dodavateli komponent a služeb pro Maďarsko, NDR, Polsko a Bulharsko. Na to navazuje česko-ruská spolupráce v dodávkách pro jadernou energetiku i dnes.

(rj)