V hlavní roli Idiota – Novotný neofašita Pavel

Nedá mně to a musím, i když jsem si to zakazoval, psát o řeporyjském starostovi a dělat mu, byť negativní, reklamu, ale přece jen reklamu – nestojí za to! Na akci na Praze 6 ke 122. výročí narození maršála Ivana Stěpanoviče Koněva se Novotný opravdu ukázal.

Nejenom že to celé bylo divadlo zrežírované pro mainstream, ale hlavně pro českou televizi, která tam měla kupodivu snad čtyři kamery, ale tentokrát byli nasazeni přímo i provokatéři a na zakázku se přišel předvést ostudný starosta Řeporyjí. Rozdával rozhovor za rozhovorem a ve všech neuctivě dehonestoval vše, co symbolizuje socha maršála Koněva. O Rudé armádě řekl pro Primu, že Prahu nepřišli osvobodit, ale zabíjet vlasovce. Na jednoho soudruha křičel asi dvacetkrát, že je »vym… bolševik a ať už konečně chcípne«. Podněcoval tak nenávist, což je trestný čin.

Přesněji řečeno: »Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.« Média tomuto chudákovi dávala takový prostor, jako by to byla americká filmová hvězda.

A policie se sice starala o to, aby jedna strana druhou neprovokovala, ale vůči i daleko horším invektivám nezaujímala stanoviska. Tady myslím pochybila.

Politická objednávka Petra Fialy (ODS) jen ukazuje, z jakých pozic neoliberální síly operují. Dělají mezinárodní politiku z obvodních až magistrátních pozic. Netuší, že se to zákonitě musí obrátit proti nim.

Tentokrát bych si přál, aby ten, kdo se bude smát naposled, se smál nejlíp, ale ono to vůbec, ale vůbec k smíchu není.

Jde nejen o naši historii (odstranění sochy Koněva by bylo prolomením přepisování historie), ale jde hlavně o naši blízkou i vzdálenou budoucnost. Nesmíme ustat, ale naopak přejít do útoku, ale ve správnou chvíli. Takže hodně zdraví, sil a úspěchů do nových politických bojů v roce 2020.

Roman BLAŠKO