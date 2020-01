Rozhovor Haló novin s ekonomem Lukášem Kovandou

Slevy v obchodech nemusejí být vždy výhodné

Začíná období povánočních a novoročních slev. Jakou strategii při nich obchodníci využívají?

Obecně se dá říci, že problematická je v Česku hned každá druhá sleva. Alespoň k přibližně takovému údaji dospívá Česká obchodní inspekce. Dochází také k jakési »inflaci slev«. Například prodejci elektroniky si ještě před pěti lety »vystačili« se slevami kolem dvaceti nebo třiceti procent, dnes už se zejména v případě bílé techniky objevují často slevy až šedesátiprocentní. Ve skutečnosti jsou takové slevy spíše výjimkou. Realističtější je předpokládat, že skutečná povánoční sleva se bude pohybovat v průměru od pěti do dvaceti procent. Vyšší sleva v tomto pásmu, tj. ve výši 15 až 20 procent, se přitom bude týkat spíše zboží, o které nebyl před Vánocemi dostatečný zájem, takže se jej prodejce potřebuje zbavit, aby uvolnil sklad.

Už samotný fakt, že o zboží nebyl dostatečný zájem, je varovný, a je otázkou, zda zboží má smysl vůbec pořizovat, i když je ve slevě. Někdy ani o pětinu nižší než původní cena nemusí z koupě činit výhodný nákup. Rozhodně tedy nemá smysl uskutečňovat nákup výhradně nebo převážně právě kvůli existenci slevy.

Jak poznat, že se skutečně jedná o slevu? Na co si mají lidé dát pozor?

Pokud prodejce inzeruje slevu třeba osmdesát procent nebo láká na »krach cen«, je to krajně podezřelé. Lidé by si měli třeba prostřednictvím příslušných internetových platforem ověřit, jak se cena daného zboží vyvíjela během roku. Neetické machinace e-shopu se slevami odhaluje například portál hlidacshopu.cz, který monitoruje chování klíčových tuzemských e-shopů, a je proto radno využít jeho služeb a před nákupem si příslušný e-shop »proklepnout«. Oblíbeným postupem prodejců je přechodné navýšení ceny před svátky, kdy tak jako tak e-shopy nemají silné prodeje, aby pak hned po Štědrém dni mohli cenu snížit a inzerovat »slevu«, byť mnohdy jde o běžnou cenu platnou po převážnou část roku nebo o cenu jen nepatrně nižší.

V kamenných obchodech je třeba si dát pozor na to, aby byla sleva správně naúčtována u pokladny. Prodavač se při odhalení třeba bude vymlouvat, že cenu »nestihli upravit v systému« nebo že »na to brigádník zapomněl«. Důležité je proto kontrolovat si u pokladny, jestli je cena po slevě také správně naúčtovaná. Okamžitě na to upozornit obsluhu, protože spotřebitel má nárok na cenu, s jakou byl seznámen. Pokud sleva neodpovídá tomu, co je prodejcem inzerováno, může zákazník podat podnět České obchodní inspekci – prodejci pak hrozí pokuta za klamavý postup.

Lze říct, zda jsou některé typické obchody (se specifickými produkty), u kterých se vyplatí čekat na slevy, a které se jako sleva tváří, ale nejedná se o ni?

Vezmeme-li Vánoce 2018 jako vodítko, Češi utratí v povánočních výprodejích na e-shopech zhruba 95 procent toho, co utratili před Vánocemi. Silný nápor v e-shopech jsme po vánočních svátcích poprvé mohli na základě zkušeností z předminulého roku očekávat v pátek 27. prosince (25. a 26. prosince si Češi navzdory možnosti nákupu online dali ještě od velkého nakupování pauzu a spíše se věnovali hodování, cukroví, návštěvám a rozjímání) a pak hlavně v týdnu od 6. ledna 2020, kdy už tedy půjde spíše o novoroční slevy. Během tří povánočních výprodejových týdnů utratí Češi v e-shopech o zhruba 70 procent více než v průměru během celého roku. Povánoční slevy bývají často výhodnější než slevy předvánoční, například ty během akcí typu Black Friday. Značný pokles cen lze po Vánocích čekat třeba u oděvů.

Poskytnutí slevy, ať už jde o slevu povánoční či novoroční, není důvodem k omezení zákazníkova práva zboží reklamovat nebo vrátit do čtrnácti dní v případě zakoupení online. Ať už zákazník nakoupí za jakoukoli cenu, vždy platí, že jej může reklamovat po dobu 24 měsíců od převzetí. Výjimkou jsou slevy poskytnuté individuálně na vadný kus. Vada a sleva musejí být v takovém případě ovšem explicitně uvedeny na dokladu o koupi. Zákazník by však neměl otálet. V nejsilnější pozici vůči prodejci je tehdy, pokud zboží reklamuje už během šesti měsíců od převzetí. Pokud se totiž v této době vada projeví, má se za to, že existovala již před zakoupením; bezvadnost zboží bude muset prokazovat prodejce. Po uplynutí šestiměsíční lhůty už je to naopak zákazník, který musí prokazovat, že si vadu nezpůsobil sám.

Mnozí obchodníci však reklamace uznávají jen neochotně…

Obchodníci někdy mohou reklamaci odmítat uznat s tím, když zákazník zboží zakoupil v akci »X + 1 zdarma«. Mohou totiž argumentovat, že záruka se vztahuje pouze na zaplacené zboží, nikoli na darované. Pokud však oba kusy zboží od sebe nelze odlišit, jedná se o množstevní slevu a zákazník může reklamovat každý kus zvlášť.

Bezdůvodné vrácení zboží e-shopu ve čtrnáctidenní lhůtě po zakoupení není totéž, co uplatnění zákonného práva reklamace. Možnost bezdůvodného vrácení poskytují jen některé e-shopy (ale i některé kamenné prodejny), takže je vhodné se na tuto možnost vždy informovat, ideálně ji mít potvrzenu písemně. Bez udání důvodu lze vrátit jen některé druhy zboží, například to, které nepodléhá rychlé zkáze. Těžko lze po čtrnácti dnech vracet třeba potraviny nebo květiny.

Jiří NUSSBERGER