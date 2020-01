Merkelová »na stará kolena« ekoložkou

Německá kancléřka Angela Merkelová na stará politická kolena (tedy v době, kdy se pomalu blíží její odchod i z kancléřského postu) už není jen humanistkou, ale i ekoložkou.

V novoročním projevu přišla s tím, že v boji proti změnám klimatu je třeba nasadit veškeré síly, změnit myšlení, a zabránit tak katastrofálním důsledkům, které by nečinnost ohledně snižování emisí mohla mít pro následující generace.

»Globální oteplování je reálné. Ohrožuje nás. Musíme proto udělat vše, co je v silách lidstva, abychom tuto obrovskou výzvu zvládli. Je to stále ještě možné,« snažila se vlít kapku naděje svým občanům kancléřka. »Budou to naše děti a naši vnuci, kdo budou muset žít s důsledky toho, co dnes uděláme, nebo naopak neuděláme. Proto veškerou svou energii napřu k tomu, abych zajistila, že Německo přispěje k úspěšnému boji proti klimatickým změnám v ekologické, ekonomické i sociální oblasti.«

Řekla také, že chápe kritiku, která zaznívá ohledně nedávno zveřejněného balíčku ekologických opatření německé vlády, která počítají například s emisními povolenkami pro dopravu nebo snižováním DPH pro jízdenky na dálkové železniční spoje. Někteří opatření kritizují proto, že podle nich zacházejí příliš daleko, jiní zase proto, že jsou nedostatečná. Podle Merkelové však jde o nezbytný rámec, pokud má země do boje proti emisím nějak výrazněji přispět.

Odvaha začít myslet jinak

»Abychom uspěli, potřebujeme více než co jiného odvahu myslet jiným způsobem, sílu opustit známé cesty, ochotu zkoušet nové věci a odhodlání jednat rychleji s přesvědčením, že neobvyklá řešení mohou uspět,« sdělila Merkelová. Kancléřka také vyzývá, aby se Evropa pokusila ve světě posílit svůj hlas, podle ní to bude i jeden z úkolů německého předsednictví v Evropské unii ve druhé půlce roku.

Podobně jako Merkelová se rozhodl s novým rokem hrát na ekologickou strunu i britský princ William. Ten v úterý oznámil, že začne udělovat ceny v celkové hodnotě několika milionů liber lidem, kteří se mimořádně zasadí o řešení největších ekologických výzev. Projekt podporuje koalice organizací a filantropů, informovala ČTK.

Earthshot

Ocenění Earthshot, které bylo v tiskovém prohlášení označeno za »nejprestižnější environmentální cenu v dějinách«, bude v nadcházejících deseti letech každoročně uděleno pěti výhercům.

Ocenění vzniklo na základě více než rok trvajících konzultací s více než 60 organizacemi a experty. Cílem je vytvořit nové technologie, politiku a řešení otázek týkajících se klimatu, energetiky, přírody, biodiverzity, oceánů a znečištění ovzduší a vody. Záměrem iniciativy je získat alespoň 50 řešení největších výzev při ochraně planety. Projekt bude formálně zahájen v roce 2020 a udílení cen se uskuteční v různých městech na světě v letech 2021-30.

»Země se nachází v bodu zlomu a čeká nás drsné rozhodování: buď budeme pokračovat ve stejném duchu a nenávratně zničíme naši planetu, nebo si vzpomeneme na naši unikátní lidskou sílu a trvající schopnost vést, inovovat a řešit problémy,« uvedl v prohlášení 37letý William.

Britská královská rodina již mnoho let upozorňuje na nutnost chránit životní prostředí. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že Williamův otec, princ Charles, již desítky let hovoří o negativních dopadech změny klimatu i o nutnosti chránit druhy před vyhynutím. Svět mu bohužel dosud nenaslouchal.

(rj)