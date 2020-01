»Pozitivní« zpráva: našel se zachránce republiky!

Konečně se objevil spasitel, který narovná všechny křivdy současné společnosti. Občané můžou jásat, protože záchrana přichází z míst nejváženějších, přímo z pražské Letné! A řeč není o nikom jiném než o poslanci, zastupiteli hlavního města Prahy a starostovi městské části Praha 7 Janu Čižinském! Právě on totiž založil nový projekt 3000 statečných, pomocí kterého má naši kotlinu postavit na nohy.

Motivace mu rozhodně nechybí a má také bohaté zkušenosti – dokonce ze dvou politických subjektů – KDU-ČSL a Praha sobě. Také se mu podařilo skoro nemožné - z luxusní pražské čtvrti pro občany s naditou peněženkou dokázal udělat ještě luxusnější pražskou čtvrť pro lidi s ještě naditější peněženkou. Teď se ale rozhodl sehnat 3000 lepších lidí z dobrých rodin, kteří by měli po republice šířit stejné myšlenky a nápady, které tak skvěle fungují na Letné. Jejich hlavní zbraní by měla být slušnost, což je asi podle poslance a starosty Čižinského hlavní problém naší republiky. Ne milion lidí v chudobě, ne hanebně nízké mzdy, korupce, extrémně dlouhé čekací doby u soudu, lékaře nebo na úřadě. Lidé prostě nejsou tak slušní, jak by si kavárníci z pražské Letné přáli. Občas si dokonce lidé dovolí i od plic říct, co všechno je v této republice štve. A s tím se očividně musí něco udělat.

Držím těmto apoštolům pravdy a lásky palce – až dorazí třeba k nám na severní Moravu, kde máme se »spasiteli« bohaté zkušenosti. Lidé podvedení »spasitelem« Bakalou by mohli vyprávět. Ostatně, podpora velkého kapitálu není Čižinskému proti srsti a nebude se jí bránit ani do budoucna, což potvrdil v předvánočním rozhovoru, kdy zároveň českým občanům sdělil, že je připraven převzít funkci předsedy vlády.

Tak aby se ze záchrany republiky nestalo »zachraň se, kdo můžeš«!

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM