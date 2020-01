Sankce a bezpečnost

Přečetl jsem si, že Ukrajina uvalila sankce na všechny, kteří se podíleli na vybudování železničního mostu na Krym, a prý i na ty, kteří využili jízdu prvním vlakem. Plácnutí do vody, řekli byste. Jistě mnohem důležitější je výměna zajatců, k níž došlo v minulých dnech mezi východními zatím stále odtrženými oblastmi od Ukrajiny a Ukrajinou. Ony sankce však stojí za zamyšlení. Vzpomněl jsem si, jak před několika měsíci tehdejší šéfka diplomacie Evropské unie Italka Federica Mogheriniová nám sdělila, že militarizace Krymu ovlivňuje bezpečnostní situaci kolem Černého moře a že stále podle mezinárodního práva »anexi ukrajinského poloostrova« nelze uznat. Tato anexe prý »zůstává přímou výzvou mezinárodní bezpečnosti s vážnými důsledky pro mezinárodní právní řád, který chrání jednotu a suverenitu všech států«.

Jde podle mne o zajímavé skutečnosti. Onen železniční most, po němž mohou jezdit vlaky nejenom až z Petrohradu, znamená zlepšení života obyvatel Krymu. Sankce vyhlášené ukrajinským vedením státu jsou k ničemu. Na koho padnou? Na stavitele mostu? Na řidiče vlaku, s nímž do Sevastopolu dojel dokonce prezident Putin? Na prezidenta Putina? Na toho ne, s kým by se potom jednalo? A tomu »mašinfírovi« a projektantu mostu nějaké ukrajinské sankce mohou být úplně jedno. Zbytečné rozhodnutí. Snad jen propagandisticky zajímavé, protože neznalý občan západní Evropy může obdivovat »zásadovost« ukrajinské vlády.

Jsou tu i ona prohlášení paní Mogheriniové. Týkají se bezpečnosti Černého moře. Proč však, když jde o zdejší bezpečnost, jsou tady dislokována americká plavidla? Proč na Balkáně jsou americké vojenské základny, když na rozdíl od Ruska Spojené státy nejsou černomořskou zemí? Lze se divit, že Rusové tady také mají své vojenské síly?

Šéfka euronijní diplomacie, dnes už minulá, nám také sdělila, že připojení Krymu k Ruské federaci bylo porušením mezinárodního práva a ono hlasování o odtržení území z Ukrajiny bylo vlastně »pod ruskými zbraněmi«. Jak však chápat odtržení Kosova »pod naťáckými zbraněmi«? Tady jde o něco jiného? Nebo ono hlasování? Už před Majdanem poté, co »skončil Sovětský svaz«, byla jich několik. Ve všech se většina obyvatel vyjádřila pro odchod z Ukrajiny – necítili se totiž Ukrajinci a nebýt »daru« Nikity Chruščova, jimi nikdy ani nebyli. Že ona tehdejší hlasování nebyla uznaná ukrajinskou vládou a tedy ani nenaplněná, je pravda. Kdyby nebyl kyjevský Majdan podporovaný Unií, kdyby se uskutečnila dohoda s Janukovyčem, kterou delegáti EU připravili, a za dvě hodiny byla ze strany majdanovců zneplatněna, nemohlo by se naplnit ani přání většiny obyvatel Krymu, tedy odejít od Ukrajiny. Taková je pravda. A ostatní? Jen propagandistická kamufláž.

Milan ŠPÁS