Banderovci opět uctívali svého zakladatele

Člověk některé věci nebo některé informace nevnímá. Například proto, že jsou některé události daleko za hranicemi, a zdá se, že když je to za hranicemi, tak se nás to nemůže dotknout. Politické události dopodrobna nesleduji, ale náhodou jsem narazil 1. ledna na živé vysílání jednoho nejmenovaného média, a bylo mi z toho všeho opravdu velmi ouzko. Jako kluk jsem sledoval válečné dokumenty a viděl, co vše nacisté už před II. světovou válkou dokázali za hrůzy. Jak se rozjela vlna nacionalizace a fašizování společnosti nejen v Německu, ale i v Evropě.

A teď k tomu živému vysílání. Prvního ledna 1909 se narodil Stepan Bandera, ten byl uznán v roce 2010 národním hrdinou tehdejším ukrajinským prezidentem Viktorem Juščenkem a předevčírem v Kyjevě. Potom nejvyšší správní soud zrušil toto Juščenkovo rozhodnutí, ale nakonec vše stejně bylo uznáno a dnes mu staví pomníky. Mezitím jiné bourají.

Pochod, který jsem viděl v přímém přenosu, mi připomínal právě ty staré dokumenty o předválečném a válečném nacistickém Německu. Zapálené louče, dýmovnice, pochod za rytmu bubnů a do toho výhružné vyvolávání hesel smrt nepřátelům, smrt Moskalům a ať žije hrdina Stepan Bandera.

Jak můžou oslavovat člověka, který byl vůdcem a zakladatelem OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda), a tyto organizace mají na svědomí hrůzostrašné vraždy nejen Poláků, našich volyňských Čechů, ale samotných ukrajinských občanů? Například jen ve volyňské vesnici Ostrówki. Dne 30. srpna 1943 zde UPA zavraždila 483 Poláků, včetně opravdu brutálně zavražděných 246 dětí.

Jak jsem včera viděl to množství účastníků tohoto nacionalistického, nebo spíš polofašistického pochodu a uvědomil si, že v pobaltských republikách se děje to samé, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku rovněž.

Sám pro sebe si říkám, neopakuje se historie? Není fašizace společnosti i u nás? Stačí se podívat, jak povýšenecky se chováme ke všemu, co je ruské nebo sovětské. Já bych si nepřál, aby se historie opakovala. Když to přeženu, tak za chvíli nás budou čekat nejdřív zákazy, potom možná i deportace těch, kteří mají jiný názor nebo se budou hlásit k východu. A to nechci strašit. Co je nejhorší, je pravděpodobné, že většině společnosti to nebude ani nijak divné. To fakt nechci.

Martin KALOUS