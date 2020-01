Ilustrační foto - wikimedia commons

Zachraňují průmyslové dědictví Ostravy

Průmyslové areály ostravských Dolních Vítkovic (DOV) navštívilo loni 1,675 029 lidí. Je to návštěvnický rekord, v roce 2018 to bylo o 9500 návštěvníků méně.

Průmyslové areály, pod které spadají například aula Gong, Svět techniky, věž Bold Tower či hornické muzeum Landek Park v Ostravě-Petřkovicích, jsou tak nejnavštěvovanějším místem v Moravskoslezském kraji a patří i mezi nejoblíbenější turistické cíle v České republice, sdělila mluvčí DOV Eva Kijonková. »Program Dolních Vítkovic byl i v roce 2019 velmi pestrý. Již 21. července byla zdolána magická hranice miliontého návštěvníka. V letní sezoně areál hostil prestižní festivaly, za mnohé jmenujme Colours of Ostrava a Beats for Love, nebo sportovní akce světového formátu, jako je CityCross Sprint nebo světový turnaj v plážovém volejbale,« řekla mluvčí.

Stěžejními událostmi roku 2019 byla podle ní záchrana objektu koksovny, vznik Jantarového schodiště slávy, na které pořadatelé Moravskoslezských kulturních cen Jantar společně s DOV umisťují hvězdy pro umělce oceněné za celoživotní přínos.

I v letošním roce se připravují novinky. Ve Velkém světě techniky se každý měsíc budou věnovat jinému tématu. Jako první to bude rodina, následovat bude počasí či zdraví. »Hned první víkend v únoru proběhne znovuotevření Malého světa techniky U6, který je nyní uzavřený a během ledna podstoupí tradiční servis exponátů a bude tak dokonale připraven na další sezonu,« řekla Kijonková. O měsíc později o sobě dá Malý svět techniky U6 znovu vědět. Odhalí nový přírůstek a představí Loď Niké, legendární plachetnici slavného mořeplavce Richarda Konkolského.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Milan Dobeš Museum také slibuje zajímavý program a řadu nových projektů. V tomto roce představí osobnosti takzvaného konkrétního umění, jakými jsou Bridget Rileyová, Gunter Fruhtrunk, Zdeněk Sýkora či Milan Grygar. Z české výtvarné scény bude prezentována také Ivana Štenclová.

»Dolní Vítkovice i letos dále usilují o zachování industriálního dědictví Ostravy a připomínají i historii vývoje celé ČR. Vzniká zde pobočka zemědělského muzea a pracuje se na záchraně vysokých pecí s čísly 4 a 6, ve kterých by v budoucnu mohlo být státem zřizované Museum+,« uvedla Kijonková.

Sdružení Dolní oblast Vítkovice v roce 2017 slavilo deset let od svého vzniku. Výroba surového železa skončila v Dolních Vítkovicích v roce 1998, od té doby prošel areál proměnou za stovky milionů korun. Část industriálního areálu je národní kulturní památkou.

Po ukončení výroby areál několik let chátral. Někdejší vysoká pec číslo 1, z níž se stalo muzeum popisující výrobu železa, se pro návštěvníky otevřela v roce 2012. Od té doby se v DOV každý rok otevřela veřejnosti nová nebo opravená budova. Z bývalého plynojemu se stala multifunkční aula Gong, v areálu Dolních Vítkovic se konají velké hudební festivaly, jako Colours of Ostrava nebo Beats for Love, vznikly tam například malý a velký Svět techniky. Nyní se tam chystá pobočka Národního zemědělského muzea.

(ng)