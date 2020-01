Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM začínající provoz e-neschopenek vítá

Provoz elektronických neschopenek začal bez problémů a systém je plně funkční. Od spuštění projektu na Nový rok sociální správa dostala přes tři tisíce e-neschopenek. Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

»Pacienti nebudou muset nikam chodit s žádným papírem ani žádat o peníze. Nic se ale nemění na jejich povinnosti okamžitě informovat zaměstnavatele, že nepřijdou do práce,« uvedla ministryně Maláčová. Podle ní lékaři do minuty elektronickou neschopenku vystaví a informaci o nemoci pracovníka ze systému »v řádu minut« dostanou i zaměstnavatelé.

Podle ministryně v první den roku sociální správa dostala 274 neschopenek a za první hodiny jich pak bylo přes tři tisíce. Zhruba 20 minut po desáté dopoledne pak šéfka resortu řekla, že se počet dostal na čtyři tisíce. Elektronickou neschopenku má využívat 22 tisíc zdravotnických zařízení. V systému jsou údaje 4,5 milionu zaměstnanců a 280 tisíc zaměstnavatelů.

»Jsme rádi, že se e-neschopenka aspoň od 1. ledna spustila. Prosazovali jsme to dlouhodobě a chtěli jsme, aby to fungovalo už mnohem dřív. Bohužel na ministerstvu práce to asi nebylo politicky průchodné. Ale vítáme, že to nyní ulehčí činnost všem dotčeným: České správě sociálního zabezpečení, lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům,« reagovala pro náš list stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. E-neschopenky komunisté vítají také proto, že souvisejí i se zrušením karenční doby, o což KSČM dlouhodobě usilovala. »A je to i naše podaná ruka zaměstnavatelům, kteří prosazovali zrušení karenční doby,« zdůraznila Aulická.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Elektronické neschopenky se měly původně zavést už před rokem. První Babišova vláda po volbách v roce 2017 však chtěla projekt zrušit a nahradit ho od roku 2021 úplně novým. Po loňském nástupu Jany Maláčové do ministerské funkce se však práce na systému obnovily, spuštění se však odložilo o rok – tj. na letošní leden.

Systém si »sedne«

Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k otestování. Podobně se vyjadřovali i někteří lékaři. Za vyplňování nových e-neschopenek požadovali mj. doktoři úhradu buď ze zdravotního pojištění, nebo po ministerstvu práce. Vládní koalice to odmítla. Argumentovala tím, že digitalizace administrativu lékařům zjednodušuje. »Samozřejmě vnímáme i diskusi této lékařské části, velice nás mrzela taková ta diskuse, že nic nepůjde, vše je špatně a za všechno chtějí mít úhradu, s čímž nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni o tom, že se samozřejmě i nyní mohou vyskytnout technické problémy, vše je v začátcích, ale do tří, do šesti měsíců by to mělo fungovat pro všechny bezproblémově,« věří stínová ministryně KSČM.

Část lékařů ve Zlínském kraji uvedla, že budou dál vypisovat papírové formuláře na protest proti zvýšeným nákladům, které s e-neschopenkami mají. Aulická jejich argumenty nechápe. Myslí si, že jde spíš o truc, za nímž je něco jiného. »Jak jsem už uvedla v diskusi ve zdravotním výboru Sněmovny, vůbec jsem nepochopila pohled mnohých lékařů. Vždyť nebudou dělat nic jiného než doposud,« sdělila komunistická poslankyně. Aulická je přesvědčena o tom, že finance, které mají na úhradu zavedení elektronických neschopenek především obvodní lékaři i další doktoři-specialisté, jsou dostatečné a není třeba jim přidávat.

Ministerstvo zdůraznilo, že používání elektronických neschopenek je povinné. Papírové tiskopisy skončí do dvou let.

(ku)