Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Rosteme a bohatneme, zdůraznil Babiš

Premiér Andrej Babiš v novoročním projevu zdůrazňoval úspěchy České republiky i své vlády. Podle pravicové opozice byl projev příliš sebeoslavný, nabubřelý a neobjektivní. Podle KSČM v něm chybělo zdůraznění, že úspěchů nedosáhl Babiš sám.

»Ano, České republice se daří. Opravdu daří. Naše země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie,« uvedl Babiš v televizním projevu, který se má patrně stát novou tradicí. Poté Babiš vypočítal sérii úspěchů. To, že po 17 letech agentura Moody's zvedla rating České republiky na historický rekord, na úroveň Belgie. Že ve výši hrubého domácího produktu na hlavu ČR překonala Portugalsko, Řecko a Španělsko. Že má ČR jedny z nejnižších rozdílů mezi příjmy bohatých a chudých v Evropě, a že Češi jsou taky nejméně ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Neopomněl rovněž zdůraznit stále ještě nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. »Podle žebříčku Deloittu, který posuzoval kvalitu života, je naše Česká republika nejen výš než Spojené státy, ale třeba i než Singapur nebo Izrael. A suverénně nejlepší ze zemí V4,« prohlásil též premiér. Podle Babiše je ČR rovněž ze šestatřiceti hodnocených zemí OECD desátá nejlepší v přehlednosti a stabilitě daňového systému, tedy před Rakouskem, Kanadou či Německem. »Rosteme. Bohatneme. Víc než většina zemí eurozóny a Evropské unie,« shrnul Babiš.

Premiér též hovořil o nedávno zveřejněném Národním investičním plánu, který obsahuje 20 000 projektů v hodnotě osmi tisíc miliard na příštích 30 let. »Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem. Vím, opozice říká, že celý ten náš národní plán je nereálný. Ale já budu na ministry naléhat, aby s plánem aktivně pracovali a realizovali ho podle připravenosti jednotlivých projektů,« řekl Babiš.

Babiš též odmítl obvyklou kritiku opozice, že jeho vláda nedokázala rozhýbat výstavbu dálnic. »Od mého vstupu do vlády jsme zatím otevřeli 91 kilometrů nových dálnic a zahájili stavbu dalších 163 kilometrů. Minulý rok jsme zprovoznili 34 kilometrů nových dálnic a dalších 40 jsme začali stavět. V roce 2021 otevřeme ještě 53 kilometrů nových dálnic,« kontroval Babiš.

Babiš do budoucna slíbil rovněž boj se suchem a za jádro. »Ať se to našim jižním sousedům líbí, nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti, to znamená do jaderné energie. Jinak nesplníme klimatické cíle,« slíbil Babiš. Za prioritu letošního roku označil stavební zákon. Slíbil přitom občanům velké zjednodušení. »Jeden úřad. Jedno razítko,« řekl premiér.

Podle poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré nebyl projev neobjektivní, ale byl poněkud sebestředný. »Díky ekonomickému růstu bylo opravdu dosaženo dílčího zlepšení situace ve státě. Dopady relativní prosperity pocítí pozitivně i jednotliví občané. Lze však konstatovat, že bez tolerance vlády KSČM a důrazného prosazování potřeb občanů by mnohé z proklamovaných bodů nebyly uskutečněny. Rétorika, kterou Babiš zvolil, chvílemi symbolizovala přílišnou dávku sebestřednosti,« řekla Haló novinám Vostrá.

Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik vyjádřil přání, aby premiérův třeskutý optimismus nebyl planý. »Babiš se neopomněl pochlubit úspěchy a opatřeními ve prospěch občanů. Vláda skutečně učinila kroky, které minulé vlády neudělaly. V jeho projevu však zaznívalo až příliš často ‚já‘. Bez tolerance ze strany KSČM by však mnohé nebylo prosazeno. Ano, republice se poměrně daří a její současný stav je uspokojivý. Jak bude stav dále pokračovat, je otázkou. Babiš nám sdělil svou představu národního investičního plánu. Ve svém sdělení vyjmenovával pozitiva. Dá se říct, že v některých momentech jasně zněla snaha o profilaci vlastního hnutí, hlavně však statistika a optimismus do budoucna. Doufejme, že trend prosazování cílů prospěšných lidem bude pokračovat,« uvedl Kováčik.

