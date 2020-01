Benjamin Netanjahu. FOTO - wikimedia commons

Kriminálník se schovává za imunitu

Předseda izraelského parlamentu Juli Edelstein rozhodne o případné imunitě pro premiéra Benjamina Netanjahua až po konzultaci s právním poradcem parlamentu. Oznámil to izraelský server Ynet.

Netanjahu ve středu řekl, že o imunitu parlament požádá. Byl obviněn ve třech kriminálních kauzách a hrozí mu soud. Většina izraelských komentátorů se shodla, že Netanjahu hraje o čas, protože parlament o jeho žádosti stěží rozhodne před dalšími volbami, které se budou konat v březnu.

Netanjahuovu žádost musí projednat příslušný parlamentní výbor, který ale nebyl ustaven po dubnových ani po zářijových volbách. Ani po jedněch se nepodařilo sestavit vládu opírající se o parlamentní většinu, a proto se budou 2. března konat třetí volby.

Netanjahu ve středu řekl, že v příštích dnech Edelsteinovi předá oficiální žádost o udělení imunity.

Autoři komentářů se shodují, že Netanjahu je nejzkušenějším hráčem politického pole v zemi a v minulých dvou volbách dokázal minimalizovat dopad vznesených obvinění na volební výsledek. O totéž se pokusí i potřetí. Jeho strana Likud skončila v dubnu první, v září těsně druhá. S časem podle analytika listu The Jerusalem Post Netanjahu počítá i tentokrát a doufá, že »své« voliče neztratí. Ovšem podle průzkumu, který zveřejnila izraelská televize Channel 12, se proti žádosti o imunitu staví 51 % Izraelců a pouze 33 % ji podporuje. Benny Ganz, jehož formace Modrá a bílá je pro Likud nebezpečným soupeřem, hodlá vést kampaň po celé dva měsíce až do voleb. Pokud se mu nepodaří Netanjahua porazit, bude to jeho třetí promarněná příležitost, soudí jeruzalémský deník.

Právník Iddo Porat, s nímž hovořila stanice BBC, řekl, že o imunitě rozhodne většina v parlamentu, a tu nyní Netanjahu nemá. Podle něj hlavně levice tlačí na to, aby byl parlamentní výbor, který může imunitní řízení zahájit, sestaven navzdory tomu, že se země nachází znovu před volbami. Porat ale řekl, že není jisté, zda budou poslanci rozhodovat do voleb.

Deník The Times of Israel píše, že Netanjahu dává otázku viny stranou a chce nechat rozhodnout voliče. »Sestavuje soud, v němž nepůjde o to, co je správné a co není, ale jenom o to, kolik se podaří získat voličů,« píše The Times of Israel.

Deník Haarec ironicky napsal, že nejlepším scénářem pro Netanjahua jsou čtvrté a pak třeba i páté volby. »Protože ví, že soud je nevyhnutelný, hraje o čas. Ve středu snížil laťku národní hanby na nejnižší příčku. Je pravda, že ještě nebyl usvědčen, ale jeho chování i slova jsou chování a slova zločince,« napsal Haarec. Podle něj teď stojí u kormidla země »nejen premiér obviněný z korupce a podvodu, ale také kriminálník, který se schovává za imunitu, jež je neslučitelná s vážností činů, z nichž je obviněn«.

(čtk)