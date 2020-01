Ani proti Švédsku se čeští hokejisté nevyhnuli gólům v oslabení

MS 20: Zázrak se nekonal

Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě se Švédskem 0:5 a na turnaji obsadí sedmé místo. Švédové se v sobotním semifinále utkají s Ruskem, druhou dvojici tvoří Kanada a Finsko.

Seveřané o suverénním postupu do bojů o medaile rozhodli již v první třetině, v níž si vypracovali dvoubrankový náskok. Dvakrát překonal brankáře Lukáše Dostála útočník Nils Höglander. Češi, kteří na juniorském MS získali medaili naposledy v roce 2005, na domácím turnaji vyhráli jen jeden zápas.

Favorizovaní Seveřané byli v úvodu aktivnější, český tým ale pozorně bránil a uzdravený Dostál chytal spolehlivě. Po pěti minutách se Češi osmělili i v útoku a Raška s Teplým vyzkoušeli pozornost Alnefelta ve švédské brance.

V polovině první třetiny byli vyloučeni Haš a následně i Šik a soupeř měl 30 sekund výhodu přesilovky pět na tři. Dostál ale zlikvidoval šance Lundqvista, Davida Gustafssona i Holtze při pokračující klasické výhodě.

Dvě sekundy po Šikově návratu na led ale zbytečně fauloval Šír a Švédové už přesilovku využili. Dostála překonal pohotově dorážející Höglander. V 15. minutě si zahráli početní výhodu i domácí, místo vyrovnání ale přišel druhý gól soupeře. Dostálovu chybu v rozehrávce potrestal Hugo Gustafsson.

Hned po 45 sekundách druhé třetiny nechala česká obrana zcela volného Höglandera, který zamířil přesně k tyči a prakticky rozhodl o švédském postupu. Češi sice nerezignovali, snažili se útočit, ale soupeř bez problémů kontroloval hru. Navíc Alnefelt chytal spolehlivě a vyřešil i ošemetnou situaci ve 35. minutě, kdy betonem udržel puk před brankovou čárou po Teplého dorážce.

Na začátku třetí části mohl snížit v oslabení Pytlík, samostatný nájezd ale neproměnil. Vzápětí fauloval Haš Berggrena a Söderström z trestného střílení zvýšil. A nebylo to vše, v další přesilové hře Seveřané kombinačně přehráli Čechy a David Gustafsson přidal pátý gól.

Václav Varaďa (trenér): »Čelili jsme velké kvalitě. V první třetině to bylo z naší strany hodně nervózní, po zbytečných vyloučeních jsme se zase dostali do obtíží. I když jsme bránili jejich přesilovou hru vcelku dobře, tak jsme inkasovali. Zlomový moment byl zřejmě druhý gól při naší přesilovce, kdy Lukáš Dostál ztratil kotouč a dostali jsme lacině gól. Poté jsme znovu inkasovali v první minutě druhé třetiny, a i když se tým zvedl a druhou třetinu odehrál nejlépe a mohli jsme si nějakou brankou pomoct, tak švédský tým si výsledek hlídal a kontroloval. My jsme se i přes snahu nedokázali prosadit. Výsledek je pro mě samozřejmě zklamání.«

Lukáš Dostál (brankář): »Mrzí mě to a hledám slova jen těžko, protože jsme měli v týmu obrovský charakter. Mrzí mě, jak to dopadlo. Mrzí to i z pohledu, že je to poslední turnaj tohoto ročníku, navíc domácí... Nebudu chodit kolem horké kaše. Švédové nás dneska přehrái a ukázali svou kvalitu. Trochu jsme doplatili na ta oslabení, ale bohužel to nedopadlo.«

Libor Zábranský (obránce): »Hrozně jsme chtěli, bohužel to nevyšlo, Švédové ukázali kvalitu a my to nezvládli. Začali jsme dobře a výborně jsme bránili oslabení, ale pak jim tam spadly dvě serepetičky po třech zblokovaných střelách. Borec to v brankovišti jednou mine, podruhé to došmrdlá. Druhý gól, to jsme zase Dostyho (brankáře Dostála) nechali vykoupat a nikdo jsme mu nepomohl. Takový dva góly pak v hlavě zůstanou. A proti Švédsku je to za stavu 0:2 těžký. Druhá i třetí třetina nebyla tak špatná, druhá byla dokonce bez vyloučení, což je pro nás velký úspěch. Akorát se nám tam nic neodrazilo. Musíme si přiznat, že Švédové byli lepší.«

Česko - Švédsko 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Höglander (Fagemo, Sandin), 16. H. Gustafsson, 21. Höglander (Sandin, Fagemo), 45. Söderström z trestného střílení, 51. D. Gustafsson (Höglander, Lundkvist). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Morozov - Šalagin (oba Rus.), Huseby (Kan.). Vyloučení: 5:1, navíc Klikorka (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 8693 (vyprodáno).

Česko: Dostál - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Teplý, Šír, Myšák - Pytlík, Střondala, Plášek - Raška, Čajka, Blümel - Pekař, Pavel, Šik. Trenér: Varaďa.

Švédsko: Alnefelt - Söderström, Sandin, Lundkvist, Ginning, Broberg, Björnfot, Norlinder - Fagemo, D. Gustafsson, Höglander - Berggren, Bäck, Pasic - Holtz, Henriksson, Raymond - Öberg, H. Gustafsson, Nässén - Eriksson. Trenér: Montén.

(red)