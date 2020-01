Po předehrávce extraligy Sparta v čele

Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 33. kola extraligy v Karlových Varech 5:3 a posunuli se do čela tabulky o bod před Liberec, který má ale čtyři zápasy k dobru. Pražané porazili Energii posedmé za sebou a před sobotním utkáním pod širým nebem v Drážďanech proti Litvínovu ukončili sérii čtyř venkovních porážek.

Vstup do utkání vyšel lépe Energii, která se už po 68 sekundách ujala vedení. Polák z rohu hřiště ideálně uvolnil Beránka, který zblízka překonal Machovského. Další možnost měl Flek, ale na sparťanského gólmana nevyzrál.

Sparta smazala ztrátu v polovině úvodního dějství, kdy z pravé strany z úhlu překonal Novotného Rousek. Ve 14. minutě už Pražané vedli. Novotný ještě zakročil při průniku Dvořáčka, ale na Dvořákovu dorážku už nestačil.

Ve 23. minutě se domácí dočkali vyrovnání. Beránek se z levé strany natlačil před Machovského a překonal jej bekhendovým blafákem. Za 85 sekund Sparta opět vedla. Smejkal vyslal do úniku kapitána Řepíka, který prostřelil Novotného a navázal na své dvougólové představení ze sobotního domácího utkání s Litvínovem.

Západočeši se ubránili při vyloučení Šafáře, který byl prvním potrestaným hráčem zápasu, a odpověděli ve 36. minutě. Smejkal fauloval unikajícího Fleka, který proměnil nařízené trestné střílení. Na Machovského vyzrál blafákem do bekhendu a zakončením mezi betony.

Na začátku třetí třetiny kryl Machovský Emingerův pokus a ve 44. minutě vrátil Spartě vedení Tomášek, který poslal puk Novotnému mezi betony poté, co jej neodvrátil Gríger. Hned za 27 sekund po Formanově střele pojistil náskok týmu kouče Kruppa z dorážky Říčka. Pražané už si náskok do konce pohlídali a stav se nezměnil ani při dlouhé power play Energie.

Tomáš Mariška, trenér K. Varů: »Připravovali jsme se na utkání, abychom do něj po neúspěšném vystoupení na Kometě (1:9) vstoupili co nejlépe. Myslím, že se nám to povedlo. Zatlačili jsme Spartu, dali jsme první gól, což bylo velmi pozitivní, a jeden z klíčových momentů byl velmi nešťastný první inkasovaný gól z brankové čáry. Potom jsme udělali ještě jednu individuální chybu a dostali jsme soupeře do hry a na koně úplně zbytečně. Když se nám podařilo ve druhé třetině vyrovnat, tak jsme udělali další chyby, kdy jsme nechali jet soupeře samotného na bránu a znova nám odskočit. Když jsme se do zápasu vrátili a dali na 3:3, tak jsme se nevyvarovali individuálních chyb a soupeř to potrestal. I když jsme sehráli slušnou power play, tak už se nám nepodařilo dát kontaktní branku.«

Uwe Krupp, trenér Sparty: »Prvních pět šest minut jsme se pomalu rozjížděli a Karlovy Vary hrály dobře. Chvíli nám trvalo, že hráči rozjezdili nohy. Ve druhé a třetí třetině jsme bruslili lépe, vytvořili jsme si nějaké šance. Bylo to po první třetině těsné, ve druhé třetině jsme hráli dobře, ale neproměnili jsme několik šancí. Karlovy Vary se dokázaly vrátit do hry. Do třetí třetiny se šlo za stavu 3:3, věděli jsme, že to bude vyrovnaný boj. Měli jsme štěstí, že jsme dali dva rychlé góly a stačilo nám to na zisk tří bodů.«

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. O. Beránek (V. Polák), 23. O. Beránek (T. Mikúš, V. Polák), 36. Flek z trestného střílení - 11. Rousek (A. Kudrna, Piskáček), 14. Tomáš Dvořák (Dvořáček, Košťálek), 24. Řepík (Smejkal, Piskáček), 44. Tomášek (Rousek, Smejkal), 44. Říčka (Forman). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Komárek, Gerát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5537.

Karlovy Vary: F. Novotný - Graňák, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Vondráček, Raška, Černoch - Kohout, Skuhravý, Koblasa. Trenér: Pešout.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Košťálek, Piskáček, Blain, Kalina, Poizl - Řepík, Tomášek, Smejkal - Rousek, V. Růžička, A. Kudrna - Forman, Pech, Říčka - Dvořáček, Sukeľ, D. Vitouch. Trenér: Krupp.

1. Sparta Praha 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 29 18 4 1 6 99:75 63 3. Plzeň 30 16 1 6 7 100:78 56 4. Mladá Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 5. Brno 32 15 3 3 11 102:95 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. Karlovy Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Hradec Králové 32 12 3 3 14 79:82 45 9. Zlín 32 12 2 3 15 97:97 43 10. Olomouc 32 10 4 3 15 74:90 41 11. Kladno 32 10 2 5 15 75:106 39 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 32 8 1 6 17 72:107 32

