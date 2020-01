Ilustrační FOTO - Pixabay

Matkou pouze jedenáct dní v roce. Tasnia

Tasnia Begumová dostala jedenáct dní volna. Jediné volno za celý rok. Aby byla co nejdříve doma, rozhodla se, že pojede nočním autobusem, napsal německý časopis Der Spiegel a upozornil, že nepoužil skutečně jméno ženy, ale smyšlené.

Může to být poměrně nebezpečné, v Bangladéši necestují ženy samy, natož v noci. Koupila si několik týdnů předem autobusovou místenku na sedadlo hned za řidičem, tam by mělo být bezpečno. Také si zahalila tvář rouškou. Nosí ji do práce, kde se dost práší. Nyní poslouží i v autobuse, Tasnia věří, že si jí nikdo nevšimne. Za jízdenku zaplatila 600 taka (asi 150 korun). Tolik si vydělá za dva dny šitím košil pro obchodní řetězec Walmart. Pracuje v textilní továrně v Chittagongu. Dvoumilionové město na břehu Bengálského zálivu představuje druhého největšího producenta textilu v zemi.

V Bangladéši se zaregistrovalo 4600 textilek. Vytvářejí celou pětinu hrubého domácího produktu, pracuje v nich 4,5 milionu lidí, v naprosté většině ženy.

Tasnia jede domů, aby se nakrátko stala matkou. Její dceři je nyní 12 let. Poprvé ji opustila a ponechala v péči svých rodičů, když byl dceři měsíc. Musela, jako svobodná matka jinou možnost neměla. Nakoupila tehdy za všechny peníze, které měla, dětskou výživu na půl roku, aby rodiče měli vnučku čím krmit.

Prožila předtím krátkou známost, otěhotněla a řekla to svému milému, ten jí jen doporučil, aby šla na potrat a víckrát se u ní neukázal. Bylo jí tehdy 12 let a už rok pracovala v továrně, milému nebylo o nic víc. Rozchodu litovala jen chvíli, pak zjistila, že bývalého nápadníka propustili z továrny, kde pracovala i ona, protože se chytil opilecké party výrostků. Její osud není neobvyklý, třetina textilních dělnic žije odloučeně od svých dětí. »Nemám na výběr, na venkově žádná práce není,« pokrčila rameny Tasnia.

Ve dvoumilionovém bangladéšském velkoměstě Chittagongu Tasnia nikam nevychází.. FOTO - wikipedia commons

Vděčnost za práci

Bangladéši přinášejí textilky prospěch, jen Čína vyrábí víc oblečení. Hrubý domácí produkt země vzrostl za poslední čtyři dekády z 227 dolarů na hlavu na 1698. Ovšem polovina obyvatel země stále žije v chudobě, i když mají práci. Jsou vděčni za každou. Jen zřídka je zajímá, že v textilkách většinou nejsou ani požární hlásiče. O bezpečnost pracovníků se nikdo nestará, snižovalo by to zisk. Po ničivém požáru textilky v hlavním městě Dháce, který si vyžádal přes tisíc obětí, si odbory evropských řetězců vymohly instalaci požárních hlásičů, ale jen ve 220 velkých textilkách. Tasniy se to netýká, je zaměstnána v menší továrně. Její zaměstnavatel by ale nelibě nesl, kdyby se rozneslo, že se nestará o bezpečnost zaměstnanců, právě proto se Spiegel rozhodl, že uvede smyšlené jméno dělnice.

Tasnia pracuje šest dní v týdnu, pracovní doba činí devět hodin. Vydělá za měsíc 8400 taka (asi 2200 korun). Z práce jde rovnou do pronajaté místnosti velké čtyři krát čtyři metry. Cestou si nakoupí potraviny. Jinak nikam nevychází, ve městě panuje drahota a stálé zdražování. Od roku 2013 do loňska se ceny zdvihly o 86 %.

Vzácné chvíle doma

Tasnia jela domů celou noc, cesta dlouhá přes 200 kilometrů uběhla klidně, po sedmé ráno se objímala s matkou, otcem i dcerou, na příjezd je upozornila ještě cestou telefonem, takže jí přišli naproti. Tasnia i její rodiče plakali dojetím, ale i nad osudem. Dělnice vzpomíná, že když byla dcera malá, nepoznávala ji, vždyť ji vždy rok neviděla. Rodiče si jí váží, je živitelem rodiny, každý měsíc pošle peníze telefonickým převodem do místní banky. Nenechají ji nic dělat, jen ji seznamují se všemi novinkami o obyvatelích vesnice. Tasnia se také hned po uvítání ujímá mateřských povinností, kontroluje dceřino vysvědčení. Ví sice z matčiných telefonátů, že se učí dobře, ale chce vidět dobré známky i na papíře. Vzdělání považuje za důležité, sama téměř žádné nemá.

Sen o budoucnosti

Tasnia si uvědomuje, že její rodiče mají svůj věk, v roce 2021 by měli slavit zlatou svatbu. Přeje jim zdraví, ale vidí, že už se hůře pohybují a zanaříkají si nad bolestmi. Doufá, že ještě tři roky budou moci pečovat o vnučku. Pak je všechny vezme do Chittagongu. Dcera Mia tou dobou dokončí základní školu a nastoupí do textilky. Bude na místní poměry vzdělaná, takže sice nastoupí na místo šičky, ale Tasnia věří, že brzy postoupí na vyšší a lépe placené místo. Pak snad Mia uskuteční sen, který měla její matka v pozdním dětství. Zamiluje se do hodného dospělého muže, vdá se a bude pečovat o rodinu. Její matka jí bude pomáhat. O tomhle zbožném přání sní celé večery ve svém pronajatém pokoji.

