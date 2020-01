Kam s ním

Euforie Vánoc je za námi a nastává realita všedních dnů. Jednání, které mi vadí, je odkládání pejsků a koček po svátcích do většinou přeplněných útulků.

Zvíře není hračka, kterou lze odložit. Je to smutný příběh, když takovýto tvoreček ztratí naši přízeň. Sama mám doma pejska, kterého jsme vysvobodili z takzvané množírny. Ne každý má možnost se o pejsky či jiná zvířata starat. Přibudou totiž povinnosti, pokud pomůže rodina, jde to zvládnout. Lidé letos projevili i dobré srdce. Útulkům poskytli finance, krmení i hračky. Někteří dárci se vrací se svou pomocí pravidelně. Útulky slouží po Silvestru i jako azyl pro ztracené pejsky. Většinou utekli vyděšeni z rachotu petard. A věřme, že se vrátí ke svým pánům a budou spokojeni. Přesto mnoho dalších čeká v útulcích na nový domov. Pokud to jde, snažme se pomoci v péči o ně. Přibude nám tak čárka za dobrý skutek, a to se počítá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny