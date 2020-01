O peníze tu jde přece především…

Poslední zpráva o tom, že Severní Korea přestala plnit dohodu se Spojenými státy zastavit další vyzbrojování, se stala jednou z hlavních novoročních. Je se co divit? Není, opravdu není. Donald Trump, jak známo, se rozhodl pro vytvoření vojsk pro »hvězdné války« a zase v novoročním čase o poslání dalších vojáků do Iráku, který, ač plně na USA závislý, se svou vládou postavil proti Spojeným státům. Z demonstrací, které se uskutečnily proti Američanům, a dokonce přerostly v ničení americké ambasády v Bagdádu, americký prezident neobvinil sebe a svou politiku, ale Írán a jeho ministr dokonce vyhrožoval válečnou odpovědí. V paměti ještě zůstává i tzv. stažení amerických vojáků těsně před tím, než Turci začali okupovat severní Sýrii a vytláčet z ní dosavadní americké spojence, Kurdy. Pak, když byly ohroženy naftové věže, se rychle do Sýrie vrátili.

Vše, co se děje na »válečném poli«, kde napětí přerůstá už normální státní rozpory, je v režii Spojených států. Byly za přepadením Afghánistánu, s nímž dodnes, i za naší účasti, mají nemalé problémy, za bombardováním, které nakonec vyústilo v odtržení provincie Kosovo od mateřské země Srbska, za válkou v Iráku, za rozvrácením prosperující Sýrie, kde zásobovali zbraněmi opozici, z níž se vyvinul Islámský stát, za svržením prezidenta Kaddáfího a tím i za zničením relativního blahobytu v Libyi, za převratem v Kyjevě, který nazýváme Majdan. Jsou za sankcemi, které uskutečňují či jimi vyhrožují všem, kteří se nechtějí podrobit jejich nadvládě. Nové Gliwice, tedy záminka k vojenským zákrokům a sankcím, se vždycky najde. Dlouhé ruce jejich zvláštních služeb lze vystopovat v Hongkongu, při zabránění možnosti účastnit se prezidentských voleb Lulovi v Brazílii a tím umožnit, aby byl zvolen bývalý důstojník, pravicový Bolsonaro, USA jsou za převratem v Bolívii či pokusem o převrat ve Venezuele. Všude mají své pavoučí sítě a lidi, kteří jsou schopni třeba měnit ústavy či uchylovat se k méně demokratickým prostředkům, aby Spojené státy dosáhly svého. V Iráku a Libyi šlo o naftu, v Kosovu o suroviny a vojenskou základnu... - všude šlo jen a jen o americký profit.

Také nenávist k současnému ruskému vedení má své ekonomické příčiny. Jelcinovy dary už jsou minulostí. »Car Boris« z Ruska během krátké doby udělal druhořadou zemi. Vladimir Putin jí vrátil sebevědomí. Za Jelcina bylo možné natáhnout ruku po sibiřském surovinovém bohatství, za Putina to nejde a podpora zdejší opozice, aby provedla druhý »Majdan«, nevede k ničemu. I Čína je »trnem v oku«. Je silnou mocností s rozvinutou moderní ekonomikou. Je schopna se ubránit americkým zbraním. I tady jsou suroviny, které by Amerika potřebovala, a hlavně Čína stojí jako hráz některým americkým plánům. Ani sankce nepomohly, protože se vrátily jak bumerang.

A tak se zase zbrojí a zbrojí. Vyvážejí zbraně do satelitních států, rozmisťují rakety co nejblíže ruským a čínským cílům. Americká vojenská blokáda má být i ze vzduchu a pak už jen čekat, kdy bude nejsnáze možno zaútočit. Jenže Trump a jeho Amerika se mýlí. Ti druzí nebudou zahálet. I oni si, stejně jako Severní Korea, připraví zbraně pro obranu. Kolo zbrojení se tedy roztáčí. Svět z něho nemá nic. Americké koncerny však ano. Když zatím nebudou suroviny a strategická postavení, pak alespoň akcionáři dostanou nemalé prostředky za výrobu nových zbraní. A příprava na válku ve Vesmíru umožní vydělat hodně peněz, a to nejen na jejich výzkum, ale poté i na jejich výrobu. A peníze... o ty jde v této situaci přece především.

Jiří VÁBR