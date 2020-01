Říkala to Havlova kamarádka

Vánoční a novoroční svátky jsou u nás již zavedené jako non-stop přehlídka oblíbených pořadů, které televize opakují, neboť si je diváci a divačky vyžadují. Pohříchu všechny pocházejí ze zlatého fondu Československé televize, případně čs. filmu, a tak platí to, co si šuškáme každoročně: bez těchto estrád a filmů by se svátky - i televize - neobešly. Čím více kritizují či zesměšňují dobu předlistopadovou, tím vícekrát se opakují úspěšné menšíkovské silvestry, půvabné pohádky a opravdu vydařené komedie. Je to takové velké televizní pokrytectví, v němž vede televize veřejnoprávní.

I ve veřejnoprávním rozhlase opakovali v čase svátečním leccos. Náhodně jsem zachytila v Českém rozhlase Plus reprízu interviewu s někdejší čs. a poté slovenskou diplomatkou, političkou a herečkou Magdou Vášáryovou. Rozhovor byl natočen v rámci konference Evropa bez železné opony: 30 let svobody.

Vášáryová uvedla, že vyrůstala v antikomunistické rodině. No vida, to byl ale režim tolerantní, když dcerka s takovýmto zázemím udělala obrovskou kariéru u filmu a patřila k nejobsazovanějším československým herečkám! Můžeme začít Markétou Lazarovou, pokračovat filmy Princ Bajaja, Rusalka, Radúz a Mahulena či Babička a skončit například Postřižinami.

Vášáryová se také pozastavila nad tím, že »stále máme v sobě autocenzuru«, kterou vnímá jako »pozůstatek normalizačního režimu«. Copak v současném režimu nefunguje autocenzura také? Cožpak mnozí lidé neposuzují denně své výroky podle toho, jestli se ne/odchylují od prokapitalistické neoliberální doktríny (tj. být pro NATO, nekriticky pro EU a USA, proti Rusku a Číně, štítit se levice a odborů apod.)?

Vášáryová přemýšlí o tom, »co se stalo v Maďarsku« a »ako sa správalo po roku 1918«. Uvedu jen některé střípky z jejích myšlenek. Připomněla, že v Maďarsku zůstala v roce 1945 sovětská vojska (dodávám, že to bylo logické, neboť Maďarsko bylo ve druhé světové válce poraženou zemí; Američané také neodešli z Německa). Pak začal tvrdý komunismus, pokračovala Vášáryová, »v päťdesiatom šiestom roku komunisti viseli na kandelábroch«. A poté přišel gulášový kádárovský komunismus...

Tak a je to venku! Do mnoho měsíců trvající debaty o I. S. Koněvovi, kdy je mu předhazován právě rok 1956 a maďarské události jako přitěžující okolnost jeho kariéry, přispěla i kamarádka Václava Havla tím, že veřejně řekla, co se tam taky dělo. Příště, až zase někdo bude cupovat Koněva, možno argumentovat Havlovou spojenkyní a blízkou spolupracovnicí. Moderátor na tuto její větu neřekl ani slovo. Asi byl překvapen.

Monika HOŘENÍ