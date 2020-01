Ilustrační foto - wikimedia commons

USA nebezpečně eskalují napětí

Americká armáda při nočním raketovém útoku v Bagdádu zabila íránského generála Kásema Solejmáního a několik dalších lidí včetně člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise.

Irácký úřadující premiér Ádil Abdal Mahdí považuje americký útok za agresi vůči Iráku a masivní porušení jeho suverenity.

Americká armáda zaútočila u letiště v Bagdádu pomocí bezpilotního letadla na auta, v nichž cestovali Solejmání a Muhandis.

Útok vyvolal rozhořčenou reakci ze strany Íránu a jeho spojenců. Podle USA připravoval Solejmání útoky na americké diplomaty a vojáky na iráckém území. USA doporučily svým občanům, aby Irák urychleně opustili, zatímco Izrael a armády západních zemí působících v regionu zpřísnily bezpečnostní opatření.

Vyjádření představitelů KSČM

Kateřina Konečná, místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně (GUE/NGL) v reakci na americký útok napsala: »Tak a zase‼ USA rozpoutaly další kolo násilí na Blízkém a Středním východě. Jako by nestačilo, co tam prováděly doposud. Sulejmání bojoval proti Islámskému státu, což bylo pro Evropu naprosto klíčové. Česká vláda i EU by měla tento útok odsoudit. Mezinárodní politiku není možné dělat zabíjením představitelů jiných států. V USA se chystají na volby, ale cynické zlepšování vyhlídek na znovuzvolení vyvoláváním konfliktů je nechutné.

Už s těmi vašimi útoky, milé USA i s Trumpem, táhněte ke všem čertům!!!«

Předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik uvedl: »Každé zvýšení napětí dopadá i na Evropu. Geopolitické napětí žene cenu ropy nahoru. Smrt velitele generála Kásima Sulejmáního vygradovala situaci do bodu varu. Útok nařídil přímo americký prezident. Nyní USA nařídily urychlenou evakuaci svých občanů. Amerika konstatuje enormní napětí v Iráku. Otázka zní: bude to další zničující válka? Neporušil Trump podmínky dohody o působení amerických vojáků v Iráku? Kolik bude mrtvých? Díky rozkazu jedince, který miluje války a je bohužel americkým prezidentem, budou umírat lidé. Co bude následovat, kterou zemi si vybere příště?«

Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR-Irácká republika, napsal: »Z pohledu KSČM je třeba tvrdě odsoudit útok USA na Irák, při kterém byl zabit íránský generál Kásim Sulejmání a zástupce velitele iráckých šíitských Sil lidové mobilizace Abú Mahdí Muhandis. Jde o další agresivní akt USA vůči suverénnímu státu, jímž Irák je. Tento akt může v zemi zmítané vnitřními rozpory a v celém regionu zasaženým válkou s Islámským státem vést k další eskalaci napětí a k dalšímu válečnému konfliktu. Odsuzujeme proto agresivní politiku USA, která v tomto případě mířila také proti těm, kteří se podíleli i na boji proti Islámskému státu a trváme na respektování mezinárodního práva a mírových řešení. USA musí skončit s násilnou politikou.«

Napětí roste od roku 2018

Solejmání velel oddílům Kuds, což je složka íránských revolučních gard odpovědná za operace mimo Írán. Některé zdroje Solejmáního označovaly za jednoho z nejmocnějších mužů v Íránu. Muhandis byl zástupcem velitele Lidových mobilizačních sil (PMF), které jsou součástí irácké armády a sdružují množství milicí, z nichž prý mnohé podléhají íránskému vlivu.

Útok je dalším z projevů rostoucího napětí mezi Íránem a USA, které začalo v roce 2018, kdy USA odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu, pokračovalo incidenty v Perském zálivu a vyvrcholilo minulý týden útoky v Iráku. V úterý pak demonstranti napadli americké velvyslanectví v Bagdádu a odešli od něj až druhého dne. USA poukazují na rostoucí vliv Íránu v regionu, napadením svého velvyslanectví v Bagdádu získaly záminku k eskalaci napětí.

Íránští nejvyšší představitelé prezident Hasan Rúhání a duchovní vůdce ajatolláh Alí Chamenení slíbili za Solejmáního smrt odvetnou akci. K připravenosti vyzvali své lidi velitelé několika iráckých proíránských milicí.

Výzvy ke zdrženlivosti

Británie, Německo a Francie vyzvaly ke snížení napětí mezi USA a Íránem. Podle britského ministra zahraničí Dominika Raaba není další eskalace v ničím zájmu. Francouzská státní tajemnice pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová řekla, že francouzskou prioritou na Blízkém východě je stabilita. Prezident Emmanuel Macron a ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian se podle de Montchalinové nyní budou snažit navázat kontakt s nejvyššími představiteli zemí na Blízkém východě a pokusí se napětí v regionu snížit. »Naší úlohou není postavit se na jednu či druhou stranu, ale mluvit se všemi,« doplnila.

Nizozemské ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby opustili Bagdád, pokud tak mohou učinit, aniž by se vystavili nějakému nebezpečí. »

Rusko označilo americký raketový útok v Bagdádu za »avanturistický krok, který povede ke zvýšení napětí v celém regionu«.

Bezpečnostní obavy má také Izrael, jehož armáda je v pohotovosti. Země se, coby spojenec USA, obává, že by se mohla stát cílem íránské odvety ze Sýrie, kde má Írán své jednotky, nebo z Libanonu, kde působí spojenec Íránu hnutí Hizballáh.

Bezpečnostní opatření kolem svých vojáků v regionu zvýšily Německo a Británie. České ministerstvo zahraničí dlouhodobě varuje před cestami do Iráku, kde je v databázi Drozd registrováno pět Čechů.

V USA útok kritizovali američtí demokraté, podle nichž to povede k eskalaci na Blízkém východě. Republikáni naopak operaci schvalují, protože ji nařídil prezident Trump.

