Halina Pawlowská je stále akční

Nepatří mezi celebrity, na které pravidelně narazíte na zajímavých večírcích a bulvárních zprávách, přesto je jednou z nejvytíženějších a nejžádanějších osobností dneška. Halina Pawlowská se tak nezastaví. Několikrát do týdne vystupuje se svou One women show, slyšet ji můžete v rozhlase, vidět v televizi a přitom opět stihla na konci roku pokřtít svou novou knihu. Tu v pořadí již dvaatřicátou nazvala povzdechem, který mnozí vysloví několikrát za den. Kde brala inspiraci a jak stíhá všechny své aktivity? Na to jsem se spisovatelky, moderátorky, scénáristky a publicistky zeptali na křtu.

Vydala jste na konci loňského roku svou již 32 knihu, tentokrát s názvem Takhle jsem si to teda nepředstavovala! Proč zrovna takový název?

Je to jedna z nejčastějších vět. Ženy ji vyslovují, když mají vztek, že manžel nevyměnil žárovku, když přišel pozdě z práce, když nechtěl jet k moři, když jí neřekl už dva roky, že je krásná, když usne dřív, než si ona stačí položit hlavu na polštář. Tu větu ale vyslovují i muži, když jim na plánované dovolené cestovka přidělí pokoj s výhledem na popelnice, když manželka přepne televizi na telenovelu, když nechce, aby šel s kamarády na pivo, a když se společně rozhodnou postavit si dům a stráví několik let v těsném kontaktu se stavebními firmami.

Kde jste brala inspiraci ke své nové knize? Jak moc je tento příběh autentický?

Všechny pocity v knize jsou autentické. Jen některé situace jsou vymyšlené.

Inspirací mi tentokrát byl paradoxně jeden moment, kdy jsem sháněla stavební firmu. A právě situace kolem toho. Už v úvodu je určená kniha všem, kteří v životě něco stavěli, přestavovali, rekonstruovali, milovali a zoufali si. To je její nejdůležitější poselství. Pobavíte se, zasmějete se a uklidníte se, že v tom nejste sami. Protože život není legrace, i když z větší části jo.

Jak byste shrnula uplynulý rok? Vy jste velice vytížená žena s širokým spektrem práce a žánrů, kterým se věnujete. Co vás minulý rok nejvíce bavilo a co naopak ani být nemuselo?

Já mám dvě činnosti, které jsou pro mě asi nejvíc určující, při kterých si připadám nejvíce sama sebou. A to je moje one woman show, s kterou objíždím republiku – Manuál zralé ženy. Loni jsem měla opravdu hodně vystoupení, přes šedesát vystoupení.

A tou druhou věcí, která mě naplňuje, je právě psaní. U psaní jsem čistě sama za sebe a vyhovuje mi, že mantinely a čas jsou čistě tak, jak chci já.

Ale vystupujete pravidelně i v rozhlase.

Ano, to je také bezvadné. Pro mě je to trochu nová sféra, protože já miluji knihy a v Českém rozhlase Dvě mám svůj pořad o knížkách. Mám dvě hodiny v týdnu a zvu si hosty a dokonce se to natáčí u nás doma. To je právě ten domov, který hraje podstatnou roli i v mé nové knížce. A tam v rámci natáčení pořadu se u mě každý týden vystřídá nějaký známý host. Naytáčení s hostem je vždy v neděli, což příjemně spojuji s obědem a povídáme si o knížkách. Není nic krásnějšího, než si před obědem povídat o knížce s někým milým. A já si samozřejmě zvu jen milé hosty.

Vy ale opět vystupujete i v televizi v pořadu inspirovaném fake news, neboli falešnými zprávami s názvem To se ví. Námět tohoto pořadu není ale úplně humorný. Jak jste se s tím srovnala?

Ano, byla jsem oslovena Českou televizí pro moderování pořadu opět s nějakým hostem. Ale myslím si, že ten pořad v podstatě je zábavný. I když námětem je tak trochu kontroverzní téma, protože vyznat se v záplavě informací dneška není lehké, ale v pořadu jsou vybrány ty okruhy, aby to působilo zábavně.

Na co se těšíte v novém roce?

Nevím, jestli se úplně těším, ale kývla jsem, že budu opět vystupovat v Ungeltu se svým pořadem, kde jsem vlastně kdysi začínala se svou One woman show. To bylo už před dvaceti lety. Tento rok tam tedy udělám takový comeback. To by mohlo být zajímavé, ale ještě si tím nejsem úplně jistá.

A na co se upřímně těším? Já se vždycky těším na léto!

A co si například neumíte vůbec představit?

Že bych žila v Africe, byla manželkou lovce, řídila bych Land Rover a střílela antilopy. A taky si neumím představit, že bych si koupila šortky.

Helena KOČOVÁ