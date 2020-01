První demokratický!?

Byla středa. Další výročí. Tentokrát od smrti Václava Havla, tedy pokud vůbec osm let jako významné výročí připomínat. Když před oněmi osmi lety zemřel, nepohnul se svět. Když zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, si prý lidé říkali: »Jak budeme teď žít?« A přitom jen o necelých čtyřicet let dříve právě jeho proklínali a studenti mu neumožňovali ani zahájit pravidelné přednášky.

Když zemřel Edvard Beneš, situace byla jiná. Všechno se změnilo. Jeho skon, jak znám od starších, nebyl vnímán už tak tragicky. Smrt Gottwalda, k níž došlo o několik let později, u části společnosti však ano. I tehdy se část společnosti ptala: »Jak bude teď?« Rozdíl byl možná v tom, že TGM spojoval snad skoro celý národ a Gottwald stále ještě tu velikou skupinu lidí, kteří chtěli lépe žít, než tomu bylo před Mnichovem.

Smrt Václava Havla, už muže mimo politiku, nemocného a toužícího stále po slávě, dalších univerzitních doktorátech a Nobelově ceně, nepřinesla s sebou otázku: »Jak budeme nyní žít?« Byl pro některé však ikonou, a kdyby nebyla především televizní média, jež neustále opakovala havlovská klišé, přešla by výročí spojená s jeho skonem, aniž by kdo o nich už věděl. Takto je stále živen jeho odkaz, jenž se ovšem časem stane stejně nepříjemným jako každoroční připomínání některých výročí z doby před Listopadem. Stálá chyba se nemůže nevymstít. Možná proto jsem se zamyslel nad několika myšlenkami právě z televizí vyřčených v souvislosti se zmíněným havlovským výročím.

Zaujala mě slova o tom, že »lidé v Česku si připomínají Václava Havla« a že »Václav Havel byl první demokratický prezident«. To první mělo evokovat, že jde o »všechny lidi«. Slovo »někteří« chybělo a přece teprve tak by to odpovídalo pravdě. Nežiji v Praze, nežiji ani v Brně, ale nějaký ten kilometr od nich. Nikdo zde u nás nezapaloval svíčky u jeho portrétu nebo nabubřelého srdce, jež mělo právě jeho zastupovat. Opravdu nikdo. Byl zde klid. Sedmnáctého listopadu i ve zmíněnou středu. A to nejenom u nás, ale i v okolí.

Ještě více manipulující bylo tvrzení o »prvním demokratickém prezidentovi«. Nemohu se nezeptat, jak tedy hodnotit T. G. Masaryka a E. Beneše, vynechám-li ty další také zvolené demokraticky? Jako »nedemokratické«? O Vánocích roku 1989 ještě existovalo Československo a Havel přísahal, tedy podle televize, jako »první demokratický prezident« na československou ústavu. Je to pravda? Není. Nebyl první. Byli ti před ním, i když Ústava mohla být jistě v řadě bodů v různých obdobích odlišná. Všechno se vyvíjí, i ústavy. Václav Havel však dokonce přísahal na ústavu socialistickou a na slib, že jako prezident bude dodržovat zákony socialistické republiky a z toho plyne hájit socialismus. Na ústavu s takovou myšlenkou nepřísahal ani Masaryk, ani Beneš, ani Gottwald, a dokonce ani Zápotocký. V těch tehdejších ústavách nebylo ani slova o socialismu.

A námitka, že šlo o »prvního českého prezidenta«, neobstojí. České země byly od prvopočátku vzniku republiky součástí Československa, a dokonce jeho motorem.

Jaroslav KOJZAR