Nejhorší či nejlepší hospodaření státu?

Hospodaření státu loni skončilo v mínusu 28,5 miliardy korun. V roce 2018 vykázal státní rozpočet přebytek 2,9 miliardy korun. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Výsledek státního rozpočtu za loňský rok je nejhorší za poslední čtyři roky.

Schválený rozpočet počítal s deficitem 40 miliard korun. »Po celý uplynulý rok jsme podporovali hospodářský růst, důvěru v ekonomiku i životní úroveň obyvatel. Výrazným způsobem jsme pomohli k nárůstu celkové mzdové úrovně v zemi a navíc jsme proinvestovali o 17 miliard Kč více než stanovoval rozpočet. Je to sice nejhorší výsledek rozpočtu za poslední čtyři roky, jde ale o úhel pohledu. Já říkám, že jde o čtvrtý nejlepší výsledek za posledních 20 let,« uvedla Schillerová.

V roce 2018 vykázal státní rozpočet přebytek 2,9 miliardy. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 40 miliard korun. Veřejné finance jako celek by měly podle Schillerové i za loňský rok vykázat mírný přebytek kolem 0,3 až 0,4 procenta HDP. Předloni veřejné finance vykázaly přebytek 1,1 procenta. »Všechny závazky vůči EU tak plně naplňujeme a dodržujeme, čímž patříme ke špičce v rámci zemí EU,« uvedla.

MF informovalo, že loni plnění vládních priorit vedlo k meziročnímu růstu výdajů na důchody o 38 miliard korun, výdajů na platy ve veřejném sektoru o více než 30 miliard korun, investičních výdajů o 23 miliard korun a výdajů na výzkum, vývoj a inovace o tři miliardy korun.

Celkové příjmy státního rozpočtu loni stouply meziročně o 119,3 miliardy na 1523,2 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu vzrostly o 150,8 miliardy na 1551,7 miliardy korun.

»Schodek 28,5 mil.Kč? Záleží, jaký úhel pohledu k tomu zaujmeme. Pokud ho zvolíme k návrhu rozpočtu, což je schodek 40 mld. Kč, můžeme říci, že rok skončil lépe, než se předpokládalo. Další pozitivum je, že se investovalo víc peněz. A pak - rozpočet byl tvořený docela konzervativně, což ukázal i lepší výsledek hospodaření. A rozpočet také narovnává to, co předchozí vlády podcenily, navýšení důchodů, platů atd.,« poznamenala k tomu předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Dílčím pozitivem je podle ní určitě to, že se proinvestovalo víc peněz, než se počítalo. »Z našeho pohledu je vždycky pozitivní, když se investuje,« uvedla Vostrá. Podotkla také, že rozpočet ministerstva financí se tvořil velmi konzervativně, což se ukázalo i v lepším výsledku. »Ten nakonec skončil lépe, narovnával to, co předchozí vlády podcenily - navyšoval důchody, platy atd.,« doplnila Vostrá.

Jde o úhel pohledu, jaký je výsledek hospodaření ČR

Příjmy rozpočtu z DPH meziročně stouply o zhruba čtyři procenta na 291,3 miliardy korun. Byly ale nižší než plán MF. Důvodem bylo podle úřadu například zavedení nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou dopravu. Rozpočet navíc počítal loni se spuštěním třetí a čtvrté vlny, která bude ovšem spuštěna až letos v květnu. Výběr spotřebních daní včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření meziročně klesl o 0,3 % na 158,7 miliardy korun. Za meziročním poklesem stálo podle ministerstva financí především inkaso spotřební daně z tabákových výrobků.

Pro letošek rozpočet České reoubkiky počítá opět se schodkem 40 miliard korun.

