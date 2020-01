FOTO - Pixabay

Rodiče čerpají rodičovskou delší dobu

V České republice loni přibylo rodičů, kteří si nechávají vyplácet nižší měsíční rodičovský příspěvek a pobírají ho delší dobu. Zatímco předloni v listopadu částku do 6000 korun pobíralo 67 500 matek a otců, loni v listopadu jich bylo přes 83 600. Od loňského srpna do listopadu se pak počet zvedl o dva tisíce.

Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR. Po lednovém zvýšení celkové rodičovské úředníci žádosti o změnu měsíční dávky zvládají přijímat. Řekla to mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

»Tato čísla se očekávala, není to nic šokujícího. Projednávání o navýšení rodičovské trvalo více než rok. Když se zahájila diskuse ve Sněmovně, řada rodičů už řešila možnost získání nároku na alespoň částečné navýšení. Kvůli koaličním tahanicím, a možná spíše i některým PR výrokům ze strany ministerstva práce, se celé projednávání o navýšení značně protahovalo, a nikdo do poslední chvíle nevěděl, jaká možná varianta navýšení bude schválená,« reagovala pro náš list stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Navíc je přesvědčená o tom, že pokud by došlo k jasné dohodě koaličních partnerů, mohla být změna účinná již od poloviny roku 2019, a tudíž i pro větší počet rodin. »Celý rok jsme však byli součástí mediální přestřelky, kdo u občanů více zaboduje. Pak se také nemůžeme divit, že například ODS skočila po nejpopulističtější variantě a chtěla přidat všem rodinám, kde jsou děti mladší čtyř let, i po ukončení čerpání rodičovského příspěvku,« dodala Aulická s tím, že se pak veřejnosti špatně vysvětlovalo, že KSČM podporuje spravedlivé navýšení pro nové nároky a rodiny, kde stále čerpají příspěvek i po 1. lednu 2020.

A jaká by to byla spravedlnost, kdyby došlo k navýšení i v případech již ukončené rodičovské, k čemuž se rodiče sami rozhodli? Aulická tento příspěvek osobně nazývá jednorázovou sociální dávkou. Připomněla, že pro KSČM bylo navýšení rodičovské jednou z priorit. »A rádi bychom viděli konečnou částku ještě alespoň o 50 tisíc korun výše. S tím je však spojena i diskuse, jak se vůbec bude měnit celé pojetí rodičovské dovolené i v návaznosti na přijatou legislativu v Evropském parlamentu. Stát by také měl konečně zastávat jeden názor v podobě, zda chce, aby rodiče byli s dětmi spíše doma, nebo se vraceli co nejdříve do zaměstnání,« dodala Aulická. Tyto pohledy považuje za důležité i pro další podporované oblasti v možném navýšení rodičovského příspěvku nebo razantní podpoře adekvátních služeb pečujících o děti od jednoho roku do nástupu do předškolního vzdělávání, tedy mateřské školy.

Úřady práce mají více práce, ale zvládají

Celková rodičovská se od ledna zvedla z 220 tisíc na 300 tisíc korun a u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun. Na víc peněz mají nárok nejen noví žadatelé, ale i rodiče dětí do čtyř let, kteří příspěvek právě pobírají. O navýšení žádat už nemusí. Mohou si však upravit výši měsíční částky. Díky jejímu snížení si loni mohli čerpání prodloužit do letošního roku, aby na přidání dosáhli.

»Zvýšený zájem o úpravu měsíční částky rodičovského příspěvku ze strany rodičů zaznamenává úřad práce už několik měsíců a žádosti vyřizuje průběžně,« uvedla Beránková. Podle ní podle potřeby případně vypomáhají v příjímání žádostí o změnu měsíční dávky pracovníci z agendy zaměstnanosti či z jiných poboček úřadu práce. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) koncem minulého týdne novinářům řekla, že si myslí, že největší nápor žadatelů byl na úřadech koncem loňska, kdy si rodiče měsíční příspěvek měnili. Výši dávky je možné upravovat jednou za čtvrt roku. Nejvýš je možné měsíčně čerpat částku ve výši mateřské, tedy 70 procent základu příjmu. Nejméně se dá pobírat 50 korun.

Zatímco loni v září měsíční příspěvek do 6000 Kč pobíralo podle údajů úřadu asi 70 600 matek či otců, letos v září téměř 83 500. Meziročně se jejich počet zvedl téměř o pětinu. Od srpna do září se zvýšil o víc než 2000. V listopadu 2018 rodičovskou mělo 278 000 lidí. Z nich 67 500 si nechalo vyplácet méně než 6000 Kč. Loni v listopadu příspěvek dostávalo 288 900 rodičů. Z nich 83 600 mělo méně než 6000 korun.

»Jestliže rodič žádal o změnu výše příspěvku před více než třemi měsíci, je možné částku upravit. O změnu volby nelze žádat zpětně. Pokud chce rodič změnit výši například od ledna, musí o změnu v lednu požádat. Jinak může být provedena až od měsíce, ve kterém o ni požádal,« popsala Beránková. Ke změně měsíční dávky slouží formulář Volba výše rodičovského příspěvku. Vyplnit ho mohou lidé v úřadu práce. Možné je žádost poslat také přes datovou schránku, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem, nebo poštou.

Navýšení rodičovské slíbila vláda v programovém prohlášení. Projednávání návrhu, jak připomněla Aulická, provázely spory s opozicí, ale také ve vládní koalici ANO a ČSSD. Sněmovna schválila novelu poprvé 6. listopadu. Senát navrhl přidat všem rodinám dětí do čtyř let a předlohu poslancům vrátil. Poslanci senátory přehlasovali před Vánocemi a vrátili se ke své verzi. Lidovci plánují zákon napadnout u Ústavního soudu. Podle nich je diskriminační, když se přidání netýká všech rodin s dětmi do čtyř let. Odborníci na sociální problematiku předem upozorňovali na to, že si bude část rodičů pobírání uměle prodlužovat a návrat do práce oddalovat. Poukazují i na to, že ČR má rodičovskou ve srovnání s jinými státy dlouhou.

(ku)